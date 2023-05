Franco Antonello è il padre di Andrea, ragazzo autistico che lo ha spinto a dedicarsi all’aiuto degli altri: tutto su di lui.

Il nome di Franco Antonello è diventato popolare sul piccolo schermo e sui giornali in seguito alla decisione dell’imprenditore di dedicarsi quasi completamente al figlio Andrea, nato autistico. Originario del Veneto, il signor Antonello ha fondato un’associazione che si occupa di aiutare i ragazzi che hanno lo stesso problema del figlio e, insieme ad Andrea, è stato protagonista di un viaggio on the road in moto, poi raccontato in un libro.

La biografia e la carriera di Franco Antonello

Originario di Castelfranco Veneto, Franco Antonello è un noto imprenditore del nord Italia. La sua vita può essere divisa in due momenti: la prima parte, quella che lo vede a capo di un’azienda editoriale, e la seconda, che lo ha portato ad affidare l’impresa ai collaboratori per stare accanto ad Andrea, il figlio autistico.

La scoperta dell’autismo da cui è affetto il suo primogenito, dunque, ha spinto il signor Antonello a decidere di dedicarsi all’aiuto di altri ragazzi con la stessa patologie. Ha così fondato I Bambini delle Fate, fondazione gestita con metodo imprenditoriale che funziona da raccordo tra le imprese e il sociale, di cui è presidente.

Lasciato il lavoro nell’azienda di editoria nel 2005, Franco Antonello si è completamente dedicato al figlio Andrea e alla sua fondazione benefica. Ha scritto quattro libri in cui racconta la sua storia ed è stato protagonista di un viaggio on the road in America insieme ad Andrea: la loro avventura è stata raccontata nel libro Se ti abbraccio non aver paura di Fulvio Ervas, ed è poi diventata un film.

La vita privata di Franco Antonello

Franco Antonello è sposato con Bianca da cui ha avuto due figli: Andrea, autistico, e Alberto.

Chi è la moglie di Franco Antonello, Bianca

Bianca è la moglie di Franco Antonello. Su di lei non si hanno moltissime notizie: si sa che ha deciso di dedicarsi alla fondazione I Bambini delle fate insieme al marito e, con lui, si prende cura dei figli Andrea e Alberto.

Dove vive Franco Antonello

Franco Antonello risiede a Castelfranco Veneto, ma sulla sua abitazione non si hanno molte informazioni.

3 curiosità su Franco Antonello

– Il figlio Alberto è stato vittima di un incidente nel 2019: lui è rimasto gravemente ferito, mentre la fidanzata 18enne è morta.

– Il suo profilo Instagram è seguito da migliaia di follower.

– Molte trasmissioni tv lo hanno ospitato per intervistarlo sulla sua nuova vita.

