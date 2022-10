La moglie di Andrea Vianello si chiama Francesca Romana Ceci e non tutti conoscono la sua storia. Sposata da anni con il noto giornalista volto affermato della Rai, è una sua collega e ora vi raccontiamo di più.

Francesca Romana Ceci è la moglie di Andrea Vianello, da anni al fianco del noto e affernato giornalista e scrittore. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalla biografia alla vita privata che non tutti conoscono…

Chi è Francesca Romana Ceci e dove vive?

Francesca Romana Ceci è nata a Roma, sotto il segno dell’Ariete, il 19 aprile 1970. Attraverso le informazioni che ha condiviso sui social si scopre che vive nella Capitale. Sposata con Andrea Vianello, anche lei lavora nel mondo dell’informazione ed è una giornalista professionista iscritta all’Ordine dei giornalisti del Lazio come professionista dal 1992. Anche lei lavora alla Rai come suo marito.

Andrea Vianello

La vita privata di Francesca Romana Ceci

Non si sa molto della vita privata, nulla che vada al di là della sua storia d’amore e delle sue nozze con il collega giornalista Andrea Vianello. Francesca Romana Ceci è stata una presenza fondamentale per il marito anche nel momento della malattia, colpito da un ictus per cui avrebbe rischiato grosso. La coppia, sposata da tempo e molto unita, ha avuto tre figli: Goffredo, Maria Carolina e Vittoria.

Francesca Romana Ceci e Andrea Vianello si sono conosciuti nel 1994 e la loro storia d’amore è iniziata nel 1995, come lui stesso ha raccontato a Vieni da me, nel 2020 hanno festeggiato 20 anni di matrimonio…

“Francesca è una donna molto forte, la vita le ha dato molte sfide da superare, ha avuto un’adolescenza difficile e ha perso i genitori, da sola e senza fratelli…” ha raccontato Andrea Vianello della moglie a Caterina Balivo.

Chi è il marito di Francesca Romana Ceci?

Giornalista e scrittore, Andrea Vianello è il marito di Francesca Romana Ceci ed è uno dei volti famosi nel mondo dell’informazione. Noto inviato di cronaca, conduttore radio e tv, nel corso della sua carriera ha assunto importanti incarichi tra cui quelli di direttore di Rai 3 e di Rai News 24, di Rai Radio 1 e dei Giornali Radio Rai. Nel 2020, per raccontare la sua storia personale, ha pubblicato il libro Ogni parola che sapevo.

Altre 2 cose da sapere su Francesca Romana Ceci

– Ha costruito una carriera solida nel mondo della radio.

– Non sembra particolarmente attiva sui social. Su Facebook, ad esempio, c’è un account che non viene aggiornato dal 2021…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG