Francesca Mapelli è un volto noto dei social media, ed è finita al centro di una polemica insieme all’amica influencer Imen Jane. Scopriamola sua storia…

Si chiama Francesca Mapelli e la sua storia di successo ha inondato i social con riflessi che hanno alimentato una bufera nell’estate 2021. Si è infatti resa protagonista di un episodio che ha scatenato aspre critiche insieme all’amica Imen Jane, ma scopriamo subito la sua biografia e perché è stata sommersa dalle critiche dopo alcuni post che parlano di una sua vacanza a Palermo…

Chi è Francesca Mapelli e dove vive?

Francesca Mapelli è nata a Monza nel 1991, vive a Milano ed è director del Southern Europe dell‘hub Fashion & Lucury di Vice. Laureata in Economia e management alla Cattolica del capoluogo lombardo, ha seguito uno stage a Londra, presso McArturGlen (multinazionale nel settore outlet) e in seguito è entrata in Condè Nast.

“L’esperienza è stata fondamentale per capire cosa volevo fare, cioè dedicarmi alla parte sales di un’azienda“, ha raccontato a mychalom.it, spiegando di aver poi conosciuto Riccardo Pozzoli, di The Blonde Salad, avviando una collaborazione con lui e Chiara Ferragni… Poi è arrivata l‘opportunità in Vice, nel 2016, e la crescita di una carriera che l’ha vista diventare volto di punta per l’area del Sud Europa nell‘ambito del business di lusso.

La vita privata di Francesca Mapelli

Non si conoscono precise informazioni sulla vita privata di Francesca Mapelli. Le notizie emerse sul suo conto riguardano fondamentalmente la sua sfera professionale e la sua carriera. Neppure i social aiutano a chiarire i contorni del suo mondo sentimentale al di là dei riflettori sul suo lavoro…

Altre 4 cose da sapere su Francesca Mapelli

– Il motto della sua famiglia è “Viaggiare tanto e cambiare sempre”. Tra le sue mete preferite, Sardegna e Liguria…

– È stata inserita da Forbes tra i talenti under 30 da seguire nel settore dei media.

– Insieme all’influencer Imen Jane, Francesca Mapelli è finita nel vortice delle polemiche, nell’estate 2021, per alcuni video social in cui, secondo molti utenti, sarebbe emerso un atteggiamento irrispettoso nei confronti del sud Italia e dei suoi lavoratori. Al centro della bufera il racconto della loro vacanza a Palermo. “Qui mentre Francesca Mapelli racconta al proprietario del lido come ci sia rimasta male oggi quando una commessa non le ha saputo raccontare la storia del negozio. La ragazza ha risposto dicendo di non essere pagata abbastanza per informarsi. A quel punto Mape le ha detto che se si fosse informata abbastanza avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica”, si legge nella didascalia del filmato in cui si sente una frase di Francesca Mapelli: “Invece di tre euro all’ora te ne prendi trenta a fare la guida per Palermo a noi milanesi rompico*****“.

– Su Instagram è seguitissima e condivide frequenti aggiornamenti sulle sue attività.