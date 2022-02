Scopriamo chi è Francesca Mannocchi, giornalista inviata a Kiev durante la guerra tra la Russia e l’Ucraina: ecco la sua storia tra carriera e vita privata…

Francesca Mannocchi è una giornalista televisiva inviata in aree di guerra come l’Ucraina nel 2022. Partiamo alla scoperta del suo percorso, dagli esordi alla carriera nel mondo dell’informazione, con un ritratto che attraversa i lineamenti della sua biografia e della vita privata.

Chi è Francesca Mannocchi e dove vive?

Francesca Mannocchi è nata nel 1981 ed è una giornalista e scrittrice. Ha costruito una solida carriera come freelance, avviando collaborazioni con diversi canali televisivi e testate giornalistiche italiane ed estere, da L’Espresso a La7, passando per Al Jazeera e The Guardian.

Festeggia il compleanno il 1° ottobre, segno zodiacale Bilancia, ma non sappiamo dove vive. È iscritta all’Odg Lazio come pubblicista dal 2018. È stata inviata nello scenario di guerra tra Russia e Ucraina, raccontando agli italiani la crisi tra Mosca e Kiev.

La vita privata di Francesca Mannocchi

Non si conosce molto della vita privata della nota giornalista Francesca Mannocchi, ma sulla sua storia personale, come riporta l’emittente La7, è emerso un dettaglio che rivela una grande battaglia dietro le quinte di una carriera di successo: la convivenza con la malattia, la sclerosi multipla, che ha scelto di raccontare attraverso uno dei suoi libri intitolato Bianco è il colore del danno.

Altre 5 cose da sapere su Francesca Mannocchi

– Ha realizzato reportage da alcune delle aree più sensibili del mondo come Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto e Afghanistan.

– Ha vinto vari premi giornalistici tra cui il Premio Ischia, il Premio Giustolisi e il Premiolino 2016.

– Insieme al fotografo Alessio Romenzi ha diretto il documentario Isis, Tomorrow presentato alla 75esima Mostra internazionale del Cinema di Venezia.

– Tra i libri pubblicati, Io Khaled vendo uomini e sono innocente, che le è valso il Premio Estense, Bianco è il colore del danno e Porti ciascuno la sua colpa.

– Su Instagram condivide vari contenuti sulla sua attività giornalistica.

