Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’eurodeputata Francesca Donato: dalla carriera alle controversie.

Francesca Donato è una Eurodeputata finita spesso al centro delle polemiche per le sue posizioni in merito all’Euro, al Covid e per finire alla guerra in Ucraina. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità e la sua vita privata.

Chi è Francesca Donato: la carriera

Nata ad Ancona il 25 agosto 1969 (sotto il segno zodicale della Vergine) Francesca Donato si è laureata in giurisprudenza all’Università degli Studi di Modena e a seguire ha lavorato come avvocatessa a Padova. Nel 2013 ha fondato “Progetto Eurexit” (che promuove idee contrarie alla moneta unica europea) e, dopo aver lavorato ad alcune attività della sua famiglia, dal 2017 al 2019 è amministratore unico della “Desigea srl”.

Nel 2014 è stata eletta come eurodeputata indipendente della Lega Nord e a seguire si è candidata con la Lega alle elezioni europee, venendo eletta al Parlamento europeo. Come Eurodeputata i suoi incarichi sono quello di membro della Commissione per i problemi economici e monetari, membro della Commissione per lo sviluppo regionale e delegata all’Assemblea parlamentare dell’Unione per il Mediterraneo. Nel 2021 ha lasciato la Lega a causa delle sue posizioni contrarie al Green Pass e ha fondato l’associazione Rinascita Repubblicana. Sempre nel 2021 si è candidata come sindaco di Palermo.

Francesca Donato: la vita privata

Nel 1999 Francesca Donato ha sposato l’imprenditore Angelo Onorato e si è trasferita a Palermo. Ha avuto due figli, Salvatore (nato nel 1999), e Carolina (nata nel 2003).

La deputata abita a Palermo ma è nata e cresciuta ad Ancona (la sua famiglia era di origine Veneta). In seguito ha vissuto in numerose città del nord italia, tra cui Torino, Padova e Mogliano Veneto.

Chi è Angelo Onorato, il marito di Francesca Donato

Angelo Onorato è un imprenditore palermitano che lavora nel campo dell’edilizia. Non è dato sapere con esattezza quando e dove sia nato, quel che è certo è che lui e sua moglie abitino insieme a Palermo.

Francesca Donato: le curiosità

– Nel corso della sua carriera politica la Donato è stata al centro di numerose controversie in merito alle sue dichiarazioni sulla pandemia da Coronavirus e alla campagna vaccinale. A causa delle notizie da lei condivise sui social, Facebook ha deciso di chiudere il suo profilo.

– Su Instagram è solita condividere retroscena e dettagli sulla sua carriera e sulla sua attività politica.

