Grande amica della giornalista scomparsa Maria Giovanna Maglie, proviamo a scoprire qualcosa in più sull’esperta di comunicazione Francesca Chaouqui.

Calabrese di nascita, laureata in Giurisprudenza ed esperta di comunicazione, Francesca Chaouqui è uno dei volti più giovani ad aver assunto il ruolo di commissario nella Commissione di studio e indirizzo sull’organizzazione delle strutture economiche e amministrative della Santa Sede. Grande amica della giornalista Maria Giovanna Maglie, morta il 23 maggio del 2023, è stata lei a darne il triste annuncio tramite un post su Twitter.

La biografia e la carriera di Francesca Chaouqui

Nata in Calabria, a San Sosti, l’8 dicembre del 1983 sotto il segno del Sagittario, Francesca Immacolata Chaouqui è figlia di madre italiana e padre francese di origini marocchine.

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università La Sapienza di Roma ed è entrata a far parte del mondo della comunicazione quando aveva solo 22 anni, come capo delle relazioni esterne dello studio legale Pavia e Ansaldo. Ha svolto lo stesso ruolo in Orrick e poi in EY, e nel 2013 Papa Francesco l’ha scelta per il ruolo di commissario della COSEA, la Commissione di studio e indirizzo sull’organizzazione delle strutture economiche e amministrative della Santa Sede.

Nel febbraio 2017 ha pubblicato il libro Nel nome di Pietro, incentrato sulla vicenda Vatileaks 2 e sulle correnti che ostacolano il tentativo di trasparenza di Bergoglio all’interno della Chiesa.

Nello stesso anno ha fondato la sua agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni, View Point Strategy, che ha conquistato clienti di prestigio in Italia e all’estero.

Nel 2015 è stata indagata con il marito per induzione alla concussione. Secondo i pm minacciava di far accogliere le richieste di rogatoria nei confronti dell’ex premier Silvio Berlusconi.

La vita privata di Francesca Chaouqui

Sposata con Corrado Lanino (non è noto da quanto tempo la coppia sia convolata a nozze), è madre di due bambini: Pietro ed Elena.

È stata una delle grandi amiche della giornalista Maria Giovanna Maglie, ed è stata proprio lei ad annunciarne la morte via Twitter il 23 maggio 2023.

+++Amici miei, @mgmaglie è tornata questa Mattina alla Casa del Padre. È stata portata al San Camillo Forlanini la scorsa notte per una complicazione venosa ed è spirata poco fa. Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine come sempre. Adesso è in pace. +++ — Francesca Chaouqui (@FrancescaChaouq) May 23, 2023

Chi è il marito di Francesca Chaouqui, Corrado Lanino

Ingegnere informatico, si occupa di consulenze anche sulla sicurezza informatica. È stato indagato insieme alla moglie per le vicende di Vatileaks, ma si è sempre professato innocente così come Francesca Chaouqui.

Dove vive Francesca Chaouqui e quanto guadagna

Non si hanno informazioni di alcun tipo riguardo l’abitazione di Francesca Chaouqui. Non ci sono notizie in merito ai suoi guadagni.

3 curiosità su Francesca Chaouqui

– Ha conosciuto il marito via chat, poi si sono incontrati a Roma. “Era volontaria Unitalsi e il treno di Lourdes si fermava mezz’ora all’Ostiense. Aveva 18 anni. Abbiamo cominciato a vederci. E dopo 4 anni abbiamo deciso di sposarci”, ha raccontato lui al Corriere della sera.

– Una volta raccontò al marito di aver acquistato una borsa Louis Vuitton falsa, ma era vera.

– È stata è il primo commissario donna e under 35 ad essere ammessa in un’istituzione prestigiosa in Vaticano.

