Alla scoperta di Francesca Cavallo: biografia, vita privata, curiosità e molto altro ancora sulla celebre scrittrice.

Il nome di Francesca Cavallo è noto prevalentemente nel mondo dell’editoria. La scrittrice è infatti la co-autrice della celebre serie Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli (edito da Mondadori) e divenuto libro d’oro in Italia nel 2017. Nel 2022 il suo nome è stato anche poi, anche legato agli appassionati di gossip e cronaca rosa, scopriamo insieme il perché e molto altro ancora sulla vita privata e sulla carriera di Francesca Cavallo.

Francesca Cavallo, biografia

Sulla biografia di Francesca Cavallo sappiamo che è nata nella città di Taranto nel 1983 ma non si conosce il suo segno zodiacale. Non abbiamo invece alcuna informazione sul suo percorso scolastico ma sappiamo che prima di realizzarsi come scrittrice ha mosso i primi passi a teatro con la direzione di una compagnia e del Festival di Immaginazione Sostenibile Sferracavalli.

Francesca Cavallo, vita privata ( e dove vive)

Per quanto riguarda invece la sfera privata della scrittrice bestseller italiana sappiamo che proprio durante la pandemia si è trasferita a Roma. Dal punto di vista sentimentale è invece da tempo legata all’attrice Antonietta Bello, nota al pubblico per essere anche la storica ex fidanzata del collega Lino Guanciale. Le due donne appaiono sempre più spesso, sui rispettivi profili social, insieme e molto affiatate.

Chi è Antonietta Bello, la compagna di Francesca Cavallo

Antonietta Bello è nata Gemona de Friuli il 28 giugno del 1986 e sotto il segno zodiacale del Cancro. Ha conseguito prima il diploma presso l’istituto d’arte e dopo ha frequentato un corso di arti visive e spettacolo all’Università Iuav di Venezia. Ha poi avviato la sua carriera di attrice frequentando il Teatro Stabile di Genova e la Masterclass di alta formazione e perfezionamento per attori professionisti del Teatro di Roma. Nel 2011 ha poi esordito sul grande schermo con il film Il volto di un’altra ed ha preso parte anche alle fiction televisive: Che Dio ci aiuti, Un medico in famiglia e Le tre rose di Eva.

Antonietta Bello è stata a lungo fidanzata con Lino Guanciale e nel 2022 l’attrice ha fatto coming out sulle pagine di Diva e Donna e affermando proprio questo: “Non potrei più fidanzarmi né con lui (Lino Guanciale) né con un altro uomo: mi piacciono le donne. A 35 anni ho capito di essere lesbica”.

Francesca Cavallo, 6 curiosità

-I libri scritti da Francesca Cavallo sono stati tradotti in oltre 50 lingue ed hanno venduto più di 5 milioni di copie in tutto il mondo.

-La Cavallo è molto attiva sui social e in particolare su Instagram.

-Il progetto Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli è stato lanciato negli Stati Uniti con una campagna di crowdfunding che è risultato essere il progetto editoriale più finanziato nella storia, raccogliendo oltre di 2 milioni di dollari.

-La Cavallo nel 2018 è stata premiata a New York con il Publisher’s Weekly StarWatch Award.

– La scrittrice ama gli animali e possiede anche un gatto.

-Francesca Cavallo ha anche un tatuaggio sul braccio destro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG