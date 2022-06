La moglie del tenore campano Bruno Venturini, celebre artista affermato nel mondo, si chiamava Filomena Esposito, per tutti Mena: scopriamo la sua storia.

Il celebre tenore Bruno Venturini, interprete tra i più brillanti della canzone napoletana nel mondo, ha sposato la sua amata Filomena e con lei ha costruito una splendida famiglia. Partiamo alla scoperta della biografia e della vita privata della moglie del cantante campano, scomparsa prematuramente nel 2021…

Chi era Filomena Esposito e dove viveva?

La moglie di Bruno Venturini è stata la sua unica compagna di vita, amore immenso del celebre tenore originario di Pagani (Salerno) che gli ha regalato la gioia di diventare padre. Con Filomena Di Rosa, nota come Mena o Filomena Esposito (dal cognome del marito che all’anagrafe è Bonaventura Esposito), l’artista ha avuto infatti tre figli a cui è legatissimo: Raffaele, Vittorio e Salvatore.

Come raccontato a Domenica In dallo stesso Bruno Venturini, Filomena Esposito, che viveva in Campania, è morta la notte del 21 aprile 2021, poche settimane dopo la Pasqua, e la sua scomparsa ha segnato profondamente il cantante e la loro famiglia.

La vita privata di Filomena Esposito

Non si conosce nulla della vita privata di Filomena Esposito oltre il suo grande amore con Bruno Venturini. Donna molto riservata e sempre rimasta lontana dai riflettori nonostante i successi mondiali del marito, ha preferito dedicarsi alla famiglia e insieme all’artista ha protetto i figli da occhi indiscreti.

Filomena Esposito e Bruno Venturini: matrimonio e figli

Secondo quanto trapelato sulla grande storia d’amore tra Bruno Venturini e Filomena Di Rosa, poi nota come Filomena Esposito, si sarebbero conosciuti da ragazzini, tra i banchi di scuola, e il loro legame sarebbe diventato inossidabile.

Dal loro matrimonio, celebrato nel 1968 a Cava de’ Tirreni, sono nati gli amati figli Raffaele, Vittorio e Salvatore Esposito.

Non si sono mai lasciati e sono stati insieme per oltre 50 anni, fino alla morte della moglie del tenore avvenuta il 21 aprile 2021 dopo un breve ricovero. Così Bruno Venturini, tra le lacrime dopo il tragico lutto, ha ricordato la moglie a Domenica In: “La mia medicina ora è il pubblico, a Pasquetta ricoverai mia moglie, dopo 15 giorni ci lasciò, una notte, il 21 aprile…“.

