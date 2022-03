Per metà musicista e per metà giornalista, Filippo Michielin è il fratello maggiore di Francesca Michielin: una vera anima rock!

Ha una formazione classica, ma è aperta alle nuove correnti Francesca Michielin. Sempre proiettata al futuro, la cantante, diplomata in canto jazz, ha saputo fare della versatilità la sua cifra stilistica, il proprio punto di forza in un mondo molto competitivo come quello musicale. In famiglia non è però mica l’unica ad avere tale vocazione! Difatti, il fratello, Filippo Michielin, suona in una band: andiamo a conoscerlo meglio!

Filippo Michielin: biografia e carriera

Classe 1986 (la data esatta non è di dominio pubblico), è nato e cresciuto a Bassano del Grappa, nel Veneto. Ha studiato Scienze delle religioni presso l’Università degli Studi di Padova, conseguendo la laurea nel 2011. Da diverso tempo a questa parte si diletta da batterista e percussionista con esperienza in ambito live e studio di registrazione.

In particolare, apprezza la musica metal, anche se, analogamente a Francesca, rifugge da etichette e generi. Si è specializzato nel ruolo di percussionista in contest pop acustici, mentre portava avanti l’altra sua grande passione di giornalista sportivo. Da quanto trapela in rete lei e Francesca coltivano uno splendido rapporto, nonostante i parecchi anni di differenza.

Filippo Michielin: la vita privata

Sul privato di Filippo tendono alquanto a scarseggiare le informazioni. Del resto, sembra essere una persona schiva o perlomeno allergica alle attenzioni indesiderate dei paparazzi. Tende a dividere la sfera professionale e intima, senza mai servirsi della fama conquistata dalla più celebre sorella per farsi pubblicità gratuita. Sui social è praticamente assente, a meno di non prendere in considerazione un vecchio profilo Facebook. Addirittura, l’ultimo post risale al 2017, il che la dice lunga sullo scarso interesse provato nei confronti delle moderne piattaforme. Ancora oggi abiterebbe a Bassano del Grappa, mentre non circolano informazioni in merito allo stato sentimentale né al patrimonio.

3 curiosità su Filippo Michielin

– Ha avuto un ruolo determinante nella formazione musicale di Francesca, facendola avvicinare al rock.

– Possiede una pagina su Villaggio Musicale, il più grande motore di ricerca di settore.

– È lunga la sua lista di band preferite, tante provenienti dal passato quali i Doors e i Beatles.

Riproduzione riservata © 2022 - DG