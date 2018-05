Non tutti sanno che dietro la creatività del mago del design e dello stile, Filippo Laterza, si nasconde una passione per la moda coltivata dall’età di 5 anni…Scopriamo chi è!

Galeotto fu l’incontro con il maestro Stefano Cavalleri, che ben presto sarebbe diventato suo mentore e colonna portante nella sua vita professionale. Filippo Laterza ha inciso il suo nome nell’Haute Couture, e si è imposto come uno dei talenti di spicco sulla scena italiana. Vi sveliamo di più su di lui…

Chi è Filippo Laterza?

Filippo Laterza è nato a Gioia del Colle (Bari) nel 1995. La sua è una famiglia di sarti, e si può ben dire che è cresciuto tra tessuti e arte del cucire. La nonna (e successivamente sua madre) possedeva un atelier di abiti da sposa in cui la sua passione per la moda si è nutrita per anni, sino a sfociare nel grande sogno di diventare un professionista nel fashion system.

Un dato interessante, nel suo percorso, è che si è avvicinato a questo mondo all’età di 5 anni: è l’età in cui ha deciso che quella sarebbe stata la dimensione in cui crescere e affermarsi, per “vivere di moda“.

Gli studi in una scuola privata d’arte, per 8 anni, lo hanno portato a contatto con i suoi desideri più intimi, quelli che da sempre hanno trovato uno sbocco fisiologico nella produzione di disegni e stampe davvero accattivanti e originali (tanto da vincere, per questi, numerosi premi).

Filippo Laterza: da Cavalleri alla fama

Ma è stato l’incontro con il maestro Stefano Cavalleri, padre della moda junior, a cambiargli per sempre la vita, finendo per trasformarsi nel treno per il successo e la consacrazione tra le firme più autorevoli in passerella. La presenza della sua linea ad AltaRoma incanta la critica, tanto da essere citato, a pieno titolo, come l’enfant prodige della moda italiana.

Il trampolino di lancio è stato superato con successo: tra i sogni più grandi del fashion designer pugliese, quello di esportare la sua arte in Oriente. Lui stesso ha parlato del suo futuro ai microfoni di Fashion Times: “In Cina si stanno aprendo tante opportunità, firmerò una capsule kids wear per un grosso gruppo con sede e Shanghai (…). Mi piacerebbe partire con una collezione dedicata al mondo del bambino con il mio nome“.

Il 2018 è senza dubbio un anno molto importante per lo stilista, iniziato con un bagaglio di aspettative e programmi davvero ricco ed entusiasmante. Filippo Laterza ha siglato la svolta ‘glamour’ di Barbara D’Urso al Grande Fratello 2018: l’abito indossato dalla conduttrice nel corso della puntata in prime time del 22 maggio ha affascinato e incuriosito il pubblico.

Fonte Foto: https://www.facebook.com/filippo.laterza.779