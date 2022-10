Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul pilota Felipe Massa: dalla carriera in Formula 1 alla vita privata.

Quello di Felipe Massa è uno dei nomi dell’alta velocità più famosi del mondo. Scopriamo cosa c’è da sapere sul celebre pilota automobilistico e sulla sua carriera, passando per la storia d’amore con sua moglie, Anna Raffaella Bassi, e l’arrivo di suo figlio Felipinho.

Felipe Massa

Chi è Felipe Massa: la carriera

Nato a San Paolo, in Brasile, il 25 aprile 1981 (sotto il segno zodiacale del Toro) Felipe Massa è conosciuto dal pubblico internazionale per essere uno dei più famosi piloti automobilistici del mondo. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dell’alta velocità quando aveva solamente 9 anni (con il kart) e nel 1998 ha esordito nel campionato brasiliano di Formula Chevrolet. Nel 2001 si è trasferito in Europa e la sua carriera come pilota ha iniziato ad essere lastricata di successi.

Nel corso della sua lunga carriera in Formula 1 Massa ha corso al volante di alcune delle più celebri auto della casa automobilistica e ha collezionato in tutto 11 vittorie e 16 pole position. Nel 2008 è stato vicecampione del mondo e, dopo Schumaker e Raikkonen, è in assoluto il pilota che ha disputato il numero più alto di stagioni consecutive (ben 8). Nel 2017 ha annunciato il suo ritiro dalla Formula 1 e a seguire ha partecipato al campionato di Formula E con il team Venturi Grand Prix.

Felipe Massa: la vita privata

Il pilota è di origini italiane (suo nonno era originario di Cerignola, in Puglia, ed era emigrato in Brasile negli anni ’20). Massa è sposato dal 2007 con Raffaella Bassi, sua storica fidanzata (conosciuta grazie ad amici comuni). I due hanno avuto un figlio, Felipe Jr (detto Felipinho), nato nel 2009. La coppia abita in Brasile e il patrimonio di Felipe Massa è stimato attorno ai 97 milioni di dollari (secondo Sport Fair).

Felipe Massa: chi è la moglie

Classe 1978 e originaria del Brasile (non è noto con esattezza dove e quando sia nata) Anna Raffaella Bassi è la moglie di Felipe Massa. I due abitano in Brasile così come il resto della loro famiglia e Anna Raffaella Bassi è da sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Non è dato sapere che lavoro svolga la donna, quel che è certo è che ha sempre sostenuto suo marito durante la sua carriera.

Felipe Massa: le curiosità

– Ha sempre amato il mondo delle auto e dell’alta velocità.

– Ha un forte legame con la sua famiglia e trascorre ogni suo momento libero con la moglie e suo figlio (su Instagram non mancano messaggi da lui dedicati ai due).

– Un suo amico di vecchia data (e collega nella scuderia di Formula 1) è stato Michael Schumacher.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG