Scopriamo cosa c’è da sapere su Emma Farnè, la giornalista Rai che ha seguito da vicino il conflitto in Ucraina.

Emma Farnè è una giornalista Rai che ha seguito da vicino le zone di guerra durante il conflitto tra Russia e Ucraina e che in passato si è occupata di numerose altre questioni di rilievo internazionale. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla giornalista del TG1 e di Rainews e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Emma Farnè: la carriera

Nata e cresciuta a Roma (non è dato sapere con esattezza quale sia la sua data di nascita), Emma Farnè ha studiato per diventare giornalista e ha frequentato uno stage preso l’Ansa di Berlino, sua prima esperienza nel campo giornalistico. A seguire ha fatto un altro stage presso il Sole 24 Ore. Nel 2010 è approdata in Rai e ha cominciato a lavorare al TG1. Dopo aver seguito la situazione politica in Inghilterra, gli attentati in Sri Lanka e la crisi economica in Grecia, a Emma Farné sono stati affidati i servizi legati alle zone di guerra in Ucraina durante il conflitto del 2022 da parte della Russia.

Emma Farnè: la vita privata

La giornalista è molto riservata per quanto riguarda la vita privata e non è dato sapere se al suo fianco vi sia un partner o se sia single. Enna Farnè è costretta a viaggiare spesso per motivi di lavoro, ma ogni volta che può fa ritorno nella sua città natale, Roma.

Emma Farnè: le curiosità

– Su Instagram ama condividere i retroscena dei suoi viaggi in giro per il mondo e del suo lavoro.

– Parla perfettamente l’inglese e il tedesco.

– Le piace leggere e praticare surf tra le onde.

– Le piace la musica e uno dei suoi gruppi preferiti sono i The Clash.

