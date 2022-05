Conosciamo meglio Emilio Cozzi: biografia, carriera, vita privata e qualche curiosità sul giornalista, autore e conduttore tv.

Il nome di Emilio Cozzi è senza dubbio fra quelli più noti come divulgatore di cultura digitale, sport e tecnologia. Dopo aver esordito come critico cinematografico si è affermato in breve tempo anche come giornalista, autore e conduttore televisivo di successo e da qualche anno è anche al timone di Space Walks, il programma in onda in seconda serata su Rai4 e dedicato allo spazio e alla Space economy. Oggi proviamo allora a svelarvi tutto quello che abbiamo scoperto sul suo conto, sulla sua carriera e la sua vita privata: ecco chi è davvero Emilio Cozzi.

Chi è Emilio Cozzi

Sulla biografia di Emilio Cozzi al momento non si hanno informazioni precise. Sembra che sia nato negli anni ’70 ma non si conosce con esattezza la sua data di nascita ma sappiamo che è originario di Bareggio, in Lombardia. Ha mosso i suoi primi passi come critico cinematografico, dal 2007 al 2016 è stato poi il vicedirettore di Zero ed attualmente collabora regolarmente con Il Corriere della sera e con Il Sole 24 Ore.

Dal 2019 Emilio Cozzi ha assunto anche la direzione della sezione space economy di Forbes Italia e di Cosmo, la nota rivista di carattere astronomico e astronautico. Inoltre è anche autore di diversi libri come Il ritiro sociale negli adolescenti (2019) Io sono Pow3r (2020) e L’esplorazione dello spazio (2021)

Emilio Cozzi, vita privata ( e dove vive)

La vita privata di Emilio Cozzi è invece un vero mistero. Nonostante infatti il conduttore di Space Walks sia presente e molto attivo sui social (come Instagram e Facebook), si fa davvero molta fatica a saperne di più sulla sua sfera sentimentale. Non sappiamo se è legato a qualcuno o se abbia anche dei figli ma è noto che vive a Milano anche se non si conosce il quartiere.

Emilio Cozzi, 2 curiosità

-Emilio Cozzi ha studiato presso l’Università statale di Milano.

-Dal 2022 il giornalista è anche il testimonial di Unicef Italia per il progetto dal titolo “Italia Brilla”..

