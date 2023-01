Giornalista di successo, Elvira Serra è una delle firme di punta nel panorama della carta stampata italiana. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalle origini alla carriera…

Giornalista del Corriere della Sera e scrittrice, Elvira Serra vanta una brillante carriera. Partiamo alla scoperta della sua storia e di tutto quello che è emerso sul suo percorso, tra biografia e successi professionali nel campo dell’informazione.

Chi è Elvira Serra?

Elvira Serra è una giornalista e scrittrice, autrice di diversi romanzi tra cui Tutto da vivere e firma affermata del Corriere della Sera. Originaria della Sardegna, è nata nel 1972 e ha curato per anni la rubrica fissa “La forza delle donne” sul settimanale F. È anche una firma del blog La ventisettesima ora.

Ecco gli altri titoli dei libri che ha scritto: L’Altra. Storia di un’amante (Mondadori), Il vento non lo puoi fermare (Rizzoli), Le stelle di Capo Gelsomino (Solferino).

La vita privata di Elvira Serra e dove vive

Per quanto riguarda la vita privata, Elvira Serra è molto riservata e di lei non si conosce molto. Sappiamo che la giornalista è nata il 12 aprile 1972, che il suo segno zodiacale è Ariete e che, secondo quanto emerso sul suo conto, vive a Milano dove lavora per Il Corriere della Sera. Ma non ci sono particolari riferimenti alla sua sfera personale neppure sui social.

Via Instagram condivide frequenti aggiornamenti sulla sua attività giornalistica e sono visibili molte foto in compagnia dei volti famosi che ha intervistato nel corso della sua carriera. Nella scheda autore sul sito web del quotidiano di via Solferino, Elvira Serra ha detto qualcosa in più sulla sua storia: “Sarda di Nuoro, ho vissuto a Cagliari, Pescara e Roma prima di arrivare a Milano, nel 1999, per il Corriere della Sera, dove scrivo di cronaca e costume e intervisto persone e personaggi“.

