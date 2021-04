Scopriamo il ritratto di Elena Funari, l’attrice sul set della fiction Buongiorno, mamma!, in onda su Canale 5 nel 2021: ecco tutto quello che c’è da sapere sul suo conto!

Elena Funari è una delle attrici del cast della serie Buongiorno, mamma!, sul set al fianco di Raoul Bova. Cosa sappiamo di lei? Nella sua biografia c’è tanto da scoprire, e prima di approdare tra i volti della fiction ha recitato anche in alcuni film per il cinema. Facciamo un tuffo dentro la sua storia, davanti e dietro le luci dei riflettori che l’hanno vista imporsi velocemente tra i talenti italiani della recitazione…

Chi è Elena Funari e dove vive?

Elena Funari è nata a Napoli, sotto il segno dell’Ariete, il 12 aprile 1995, ed è cresciuta a Caserta prima di intraprendere il suo percorso formativo nel mondo della recitazione. Si è trasferita a Roma, infatti, per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia, e come attrice il pubblico l’ha vista sul set di film come Ti proteggerò e Al di là del buio. Ma non è tutto, perché Elena Funari ha recitato anche in alcune serie famose: da Il cacciatore 3 a Carosello Carosone, passando per la fiction Buongiorno, mamma! con Raoul Bova.

La vita privata di Elena Funari

Per quanto riguarda il capitolo vita privata, quel che accade nel cuore dell’attrice non è noto. Non sembra essere emerso nulla, infatti, sulla sfera sentimentale di Elena Funari. L’attrice risulta piuttosto riservata su tutto ciò che si allontana dalla sua identità professionale. Sul suo conto non ci sono informazioni precise che rimandino all’esistenza di una storia d’amore in corso, e i social non risolvono le domande su questo aspetto della sua esistenza.

Elena Funari: altre 5 cose da sapere

– Su Instagram ha condiviso numerose foto che ricalcano anche la sua vita sul set.

– Nel 2018 ha intrapreso gli studi presso la Scuola di recitazione “Teatro Azione”.

– Parla 3 lingue: inglese, francese e spagnolo.

– Ha un passato da illustratrice, ma la sua più grande passione è sempre stata il cinema.

– Ha un piccolo tatuaggio sul polso, come si intravede in alcune foto sui social.

