Sicuramente vi ricordate il suo volto, bellissimo e rassicurante, nello show ‘Tira & Molla’, di Paolo Bonolis. Che fine ha fatto Ela Weber? Vi sveliamo tutto su di lei!

Ela Weber è una delle showigirl che più sono rimaste impresse nel pubblico italiano della tv anni ’90. Complici la sua bellezza e quell’accento marcatamente nordico che ne hanno fatto un volto indimenticabile del pre-serale televisivo. Cosa sappiamo di lei? Molto, a partire dalla sua biografia sino alla vita privata e…alla totale assenza sui social!

Chi è Ela Weber?

Ela Weber è nata in Germania, a Dettelbach, il 13 marzo 1966. Il suo segno zodiacale è Pesci. Tedesca naturalizzata italiana, è cresciuta nella sua splendida famiglia di cuochi. Ha sempre aiutato i suoi genitori in cucina, proprietari di un ristorante molto noto nella città bavarese.

Ma sapete che lavoro ha fatto prima di diventare un’icona sul piccola schermo? La modella e…la benzinaia! Quest’ultima è una professione che ha svolto prima di arrivare in Italia per fare fortuna in tv. Era il 1988 e il pubblico italiano restò stregato da quel fascino giunonico.

La biondissima showgirl ha un soprannome che tutti conoscono: ‘La Sellerona‘. Le fu dato da Paolo Bonolis durante lo show Tira & Molla, in cui la splendida tedesca faceva la valletta. Si tratta di un attributo romanesco che indica letteralmente un ‘grosso sedano’. Questo a rimarcare la maestosità delle forme della Weber, la cui altezza è di 1 metro e 80 cm!

Ela Weber: vita privata

Ela Weber è sposata dal 2009 con l’uomo che le ha cambiato la vita e l’ha supportata anche nel triste momento della sua malattia. Stiamo parlando di Andrea Bonacci, il marito che è anche una guardia del corpo.

Dopo la durissima battaglia contro la depressione, che ha finito per travolgerla dopo il grande successo, ha detto addio alle scene per dedicarsi alla sua famiglia. Vive in campagna, in Italia, esattamente dal 2004 quando ha deciso di stare lontana dal caos della città insieme al suo uomo.

Ela Weber curiosità

– Il vero nome di Ela è Manuela Hannelore Weber. Ha tre sorelle, è diplomata in Economia e adora sciare ma…soprattutto i suoi cavalli!

– Adora la cucina italiana: spaghetti al pomodoro, pizza e…lambrusco. Ha un debole anche per gli strudel…

– A dispetto di come molti credono, il seno di Ela Weber non è mai stato il suo punto forte: era piccolo e si sentiva un passo indietro rispetto alle sorelle (tutte prosperose). Per questo ha deciso di ricorrere al bisturi.

– Ha avuto un incidente in motorino che le impedisce di sopportare a lungo i tacchi vertiginosi cui era abituata da giovanissima…

– Con sua sorella Cornelia, è proprietaria di quattro ristoranti messicani in Baviera.

– Nel 2004 ha partecipato al reality La Fattoria, in veste di contadina. Nel 2008, invece, all’Isola dei Famosi.

– Come rivela il Messaggero Veneto, nel 2005 ha vinto una causa legale contro il sito Dagospia (costretto a pagare 77mila euro dopo aver attribuito alla soubrette una relazione saffica).

– Ela Weber possiede anche un autolavaggio nei pressi di Modena…Una donna tuttofare insomma! Famosissima la pubblicità di un formaggio piccante che lei definiva ‘picanto’…