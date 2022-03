Scopriamo cosa c’è da sapere su Edwige Fenech, una delle attrici più famose e sensuali del cinema italiano.

Edwige Fenech è stata senza dubbio una delle attrici più amate per fascino e bellezza, e in Italia è stata scelta come protagonista di numerosissimi film. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla carriera dell’attrice e sulla sua vita privata, passando per alcune curiosità.

Chi è Edwige Fenech: la carriera

Nata a Annaba (in Algeria) il 24 dicembre 1948 (sotto il segno del Sagittario), Edwige Fenech è stata scoperta da un talent scout quando era ancora una studentessa a Nizza (dove ha vissuto dopo il divorzio dei suoi genitori) ed è stata scritturata per un piccolo ruolo nel suo primo film, Toutes folles de lui. Nel 1967 è stata eletta vincitrice del concorso di bellezza Lady France e, a seguire, ha debuttato nel mondo del cinema e, in particolare, nelle commedie piccanti e nei gialli italiani. Tra questi vi sono 5 bambole per la luna di agosto, Tutti i colori del buio e molti altri.

Ha recitato anche per la tv con Buona la prima! e È arrivata la felicità. Si è fatta conoscere anche come produttrice e attrice di teatro. La Fenech ha confessato di aver abbandonato per un lungo periodo il ruolo di attrice perché non sarebbe più stata felice dei ruoli a lei affidati:

“Ho recitato fino alla saturazione. Non ero soddisfatta di quel che facevo, la routine mi stava ammazzando e nonostante con fatica fossi arrivata nel tempo a dividere lo spazio con Tognazzi, Sordi, Steno, Festa Campanile e Risi, mi ritrovavo sempre nel ruolo della bella ragazza. Non mi facevano invecchiare interpretando altro, cominciavo ad annoiarmi e qualcosa si era rotto. Mi sentivo disonesta, con me stessa e con il pubblico”, ha confessato a Dagospia.

Edwige Fenech: la vita privata

In passato è stata legata al produttore Luciano Martino e all’imprenditore Luca Cordero di Montezemolo. Ha avuto un unico figlio, Edwin Fenech, la cui paternità era stata inizialmente attribuita all’attore Fabio Testi e successivamente smentita (l’attrice non ha mai voluto rivelare pubblicamente l’identità del padre di suo figlio). Non è noto dove Edwige Fenech abiti né se abbia trovato l’amore.

Edwige Fenech: le curiosità

– Ha dichiarato di esser sempre stata in imbarazzo a girare scene senza veli.

– In molti dei suoi film è stata doppiata.

– I suoi genitori erano originari della Sicilia e di Malta, ma lei è cresciuta tra l’Algeria e la Francia.

– Ha un legame speciale con suo figlio che, in alcuni casi, è andata a trovare anche in Cina (dove lui ha vissuto per motivi di lavoro).

