Scopriamo cosa si sa su Eddy Beef, Tiktoker che chiede a tutti che lavoro fanno per permettersi le auto che stanno guidando.

Vediamo cosa c’è da scoprire in merito al celebre Tiktoker Eddy Beef, che ha raggiunto in breve tempo un gran numero di followers sui suoi canali social, come Tiktok e Instagram, grazie alla realizzazione di contenuti multimediali curiosi e divertenti, creando il format dove ferma gli automobilisti di macchine di lusso e costose per chiedere quale sia il loro lavoro che permette loro di guidare tali automobili.

Eddy Beef: la biografia e la carriera

Conosciuto sul mondo del social network come Eddy Beef, il vero nome del Tiktoker è Eduardo Biasi. Nato nella città metropolitana di Milano nella giornata del 23 gennaio del 1999, sotto il segno zodiacale dell’Acquario, Biasi frequenta il liceo scientifico della sua città. In seguito si laurea presso la Cattolica di Milano in Economia. Durante la sua formazione accademica lavora nel contempo quale fattorino, dedicandosi in seguito al mondo della vendita e specializzandosi in marketing online.

Diventa popolare sui suoi canali social grazie alla condivisione di diversi video, presto virali, soprattutto i video in cui il Tiktoker chiede a sconosciuti e turisti quale sia il loro impiego mentre sono alla guida di costose automobili.

Cosa si sa sulla vita privata del Tiktoker Eddy Beef

Biasi è figlio di madre di origine napoletana e padre di origine milanese e abita nella città lombarda di Milano. Purtroppo non si conoscono i dettagli riguardo la sua vita privata e in merito alla sua situazione sentimentale. Anche l’ammontare dei suoi guadagni economici non è un dato noto al pubblico.

3 curiosità sul famoso Tiktoker

Durante la fine del quarto anno del liceo decide di cominciare a lavorare e svolge anche l’attività di cameriere.

Il Tiktoker è molto seguito anche sulla piattaforma di Instagram.

Tra i suoi lavori anche quello presso il Libraccio di Porta Venezia.

