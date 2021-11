Nel cast maschile di Ex on the Beach 3, Donato Russillo ha già preso parte a varie trasmissioni tv, soprattutto in quelle di Maria De Filippi.

Caliente. Scaltro. Seduttore seriale. Si presenta così Donato Russillo, barman giramondo che sa sicuramente il fatto suo. Ha visitato tanti posti nel corso della sua giovane vita e le telecamere rappresentano per lui un richiamo irresistibile. Lanciato dai programmi di Maria De Filippi, ha intrapreso un cammino in molteplici reality. Ecco chi è, dove i telespettatori lo hanno visto e quale storia personale lo accompagna.

Donato Russillo: la biografia

Donato Russillo è nato a Potenza il 20 marzo 1994, sotto il segno dei Pesci. Cresciuto nel capoluogo della Basilicata, ha conseguito il diploma all’Istituto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci. Mosso da un evidente spirito di iniziativa, ha girato in diversi Paesi, stabilendosi per quattro anni in Canada.

Fonte foto: https://www.instagram.com/donatorussillo_/

Professione barista, nello spettacolo ha collezionato delle esperienze a Uomini e Donne e Temptation Island, rispettivamente nel ruolo di corteggiatore e tentatore. Nel 2021 è partito alla volta della Colombia, con i propri compagni di bordo, nella terza edizione di Ex on the Beach, programma condotto su MTV da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Donato Russillo: la vita privata

Donato Russillo vive attualmente a Roma e non è fidanzato. Attivo con un profilo su Instagram, si ritrae spesso in compagnia della madre, a cui è profondamente legato. Non è noto il patrimonio.

7 curiosità su Donato Russillo

– Ha un passato come calciatore, arrivato fino in Serie D, con la maglia del Potenza.

– Parla l’inglese e lo spagnolo.

– Ha deciso di fare il barman perché gli piace la vita notturna.

– Si definisce passionale e fedele (“ogni tanto!”).

– Il suo punto debole sono le ragazze: apprezza soprattutto i “mix” e le fidanzate, in quanto, da spirito libero, non intende impegnarsi davvero con nessuna.

– Se dovesse descriversi con tre pregi direbbe simpatico, solare e alla mano. I difetti? Testardo, orgoglioso e permaloso.

– Non sopporta le persone false.