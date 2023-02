Don Filippo di Giacomo è un prete e giornalista noto anche in televisione: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla sua storia, dalle origini alle curiosità…

Il nome e il volto di don Filippo di Giacomo sono noti nel mondo della Chiesa e in quello dell’informazione, prete e giornalista spesso in tv come opinionista e ospite, nella puntata del 27 febbraio 2023, della trasmissione di Serena Bortone Oggi è un altro giorno. Ecco cosa sappiamo della sua biografia…

Chi è don Filippo di Giacomo e dove vive?

Don Filippo di Giacomo è un sacerdote e giornalista, vaticanista e commentatore di argomenti di religione per varie testate. Prete noto tra tv e carta stampata, è stato ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e sappiamo che vive a Roma, ma non è la sola cosa emersa sul suo conto…

La storia di don Filippo di Giacomo

Per quanto riguarda la storia e la vita privata di don Filippo di Giacomo, è emerso che è nato sotto il segno dell’Ariete, il 16 aprile 1952, e non si conosce molto altro della sua sfera personale dietro l’impegno nella Chiesa.

Secondo quanto sappiamo, è giornalista iscritto all’Ordine del Lazio come pubblicista dal 1998, e nel corso della sua carriera è diventato commentatore di tematiche religiose per numerose testate famose tra cui il quotidiano l’Unità.

Sappiamo inoltre che don Filippo di Giacomo ha condotto anche la trasmissione intitolata Il cielo in una frase, su Radio 24, e nel 2023, in occasione dei funerali di Maurizio Costanzo nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, a Roma, ha curato il commento della cerimonia in diretta su Rai1.

