Scopriamo cosa c’è da sapere sulla giovane e talentuosa attrice Demetra Bellina: dalla carriera alla vita privata.

Demetra Bellina è una giovane e promettente attrice originaria di Udine. Scopriamo cosa c’è da sapere sul sogno di diventare attrice e sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo, passando per alcune curiosità sui suoi idoli e la sua vita privata.

Chi è Demetra Bellina: la carriera

Nata a Udine il 28 luglio 1996 (sotto il segno zodiacale del Leone) Demetra Bellina è una giovane attrice. Dopo aver conseguito il diploma al liceo Classico della sua città natale ha intrapreso la carriera artistica e si è dedicata alla recitazione, al canto (ha una band che si chiama Lola & The Bills) e alla pittura. Ha esordito in teatro prima di approdare al cinema e in tv, e tra le produzioni di maggior successo a cui ha preso parte vi sono: Di padre e in figlia, Youtopia, Comedians, Non uccidere 2 e Tutta colpa di Freud (la serie tv di Paolo Genovese con protagonista Claudio Bisio).

Demetra Bellina: la vita privata

Non è chiaro se nel cuore dell’attrice sia presente qualcuno di speciale e su Instagram Demetra Bellina preferisce preservare la sua privacy in merito alla sua vita sentimentale. L’attrice ha un buon rapporto con i suoi genitori, che l’hanno sempre spronata a perseguire i suoi sogni. Dopo aver studiato a Udine, dove è nata, l’attrice si è trasferita a Roma.

Demetra Bellina: le curiosità

– Coltiva il sogno di diventare attrice fin da quando era bambina: a spingerla a intraprendere questa professione sarebbero stati alcuni film con protagonista Marilyn Monroe.

– Ha studiato pianoforte, chitarra e canto e scrive personalmente i testi dei suoi brani musicali.

– Il suo sogno è quello di lavorare con registi del calibro di Quentin Tarantino e David Lynch, o anche partecipare a un musical.

– I suoi idoli sono Marilyn Monroe e Bob Dylan.

– Uno dei suoi attori preferiti è Elio Germano, mentre il suo film preferito è Easy Rider.

