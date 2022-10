Conosciamo da vicino Dejan Kulusevski: biografia, carriera, vita privata e curiosità sul giovane calciatore svedese.

Dejan Kulusevski è un calciatore svedese centrocampista del Tottenham (in prestito dalla Juventus) e che ha fatto il suo esordio in serie A proprio con i bergamaschi. Ha iniziato la sua carriera a soli 6 anni ed oggi proviamo a conoscerlo da vicino raccontandovi tutto quello che abbiamo scoperto su di lui e sulla sua vita privata. Età, carriera, fidanzata, passioni, curiosità e molto altro ancora su questo giovanissimo giocatore.

Dejan Kulusevski, biografia ed esordi

Dejan Kulusevski è nato a Stoccolma nel 2000 sotto il segno zodiacale del Toro. Festeggia il compleanno il 25 aprile ed ha avviato la sua carriera calcistica come difensore prima di affermarsi come centrocampista offensivo. I suoi genitori sono di origini macedoni ed lui è cresciuto nel settore giovanile del Brommapojkarna (entrandovi a soli 6 anni).

Nel luglio 2016 Dejan Kulusevski viene acquistato dall‘Atalanta. Nel 2017 a Bergamo e con la formazione Under-17 arriva alla finale del campionato nazionale e con la Primavera, due anni più tardi ha conquistato anche lo scudetto di categoria. A 18 anni ha debuttato in serie A ed è stato poi ceduto in prestito al Parma.

Dejan Kulusevski, vita privata

Che cosa sappiamo invece sulla vita privata del giovane calciatore svedese? Da tempo è felicemente impegnato con la bella collega Eldina Ahmic. La loro relazione pare sia sbocciata nel 2020 e quando il centro campista giocava ancora in prestito al Parma.

Chi è Eldina Ahmic, la fidanzata di Dejan Kulusevski

Il suo nome completo è Eldina Vanessa Ahmic ed è nata il 21 agosto del 1994 sotto il segno zodiacale del Leone. La giovane ha la nazionalità bosniaca pur essendo nata a Stoccolma, in Svezia in quanto proviene da una famiglia bosniaca-erzegovina. Di professione è una calciatrice professionista e che gioca per l’IF Brommapojkarna con la maglia numero 10.

Dejan Kulusevski, 6 curiosità

-E’ alto 186 cm.

-Il calciatore ha una sorella più grande di nome Sandra che gioca a calcio anche lei.

-Fra i suoi idoli nel mondo del calcio ci sono anche Ronaldinho e Zlatan Ibrahimovic.

-E’ molto attivo sui social e in particolare su Instagram.

-Il calciatore parla 5 lingue: italiano, inglese, tedesco, svedese e macedone.

-Ma quanto guadagna Dejan Kulusevski? Non abbiamo al momento dati certi ma in passato, lo stipendio che è stato fissato nella trattativa che lo ha poi portato alla Juventus, pare si aggirasse intorno ai 2,5 milioni di euro all’anno.

Riproduzione riservata © 2022 - DG