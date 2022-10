Antonella Clerici ha arruolato nel cast di È sempre mezzogiorno tantissimi volti noti della cucina italiana, tra cui l’abruzzese Davide Nanni. Tra gli chef protagonisti del cooking show di Rai 1, il giovane originario di Castrovalva – in provincia de L’Aquila – ha fatto conoscere i suoi piatti migliori conquistando in brevissimo tempo una buona fetta di pubblico da casa.

Nato a Castrovalva in provincia de L’Aquila, Davide Nanni ha iniziato a farsi conoscere dagli appassionati di cucina realizzando una serie di video che hanno subito attirato l’attenzione del pubblico della rete.

Le sue ricette wilde, create nel bel mezzo dei boschi, hanno reso il giovane chef sempre più popolare, ma alle sue spalle ci sono lunghi anni di gavetta e sacrifici.

Nanni, infatti, si è formato grazie ad una serie di esperienze all’estero e fuori Abruzzo, al fianco di professionisti stellati.

Poi, ha deciso di tornare nel suo paese natio per rilevare il ristorante di famiglia Locanda Nido D’Aquila proponendo una cucina innovativa e tradizionale.

Nella terza stagione di È sempre mezzogiorno, lo chef è stato scelto da Antonella Clerici per il cooking show di Rai 1.

Sulla vita privata di Davide Nanni si hanno pochissime informazioni. Come si apprende dai social, è molto legato alla famiglia e, in particolar modo, al padre.

– I video delle ricette realizzate nei boschi sono girati dal padre di Nanni

– Ha la passione per le moto

– Il suo profilo Instagram ha migliaia di follower

