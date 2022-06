Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi, dalle curiosità alla vita privata.

Davide Frattesi è un talentuoso centrocampista del Sassuolo e della Nazionale Italiana. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla sua carriera nel mondo del calcio, sui suoi trionfi e, infine, sulla sua vita privata.

Davide Frattesi

Davide Frattesi: la carriera

Nato a Roma il 22 settembre 1999 (sotto il segno zodiacale della Vergine) Davide Frattesi ha esordito come calciatore nella Lazio e, a seguire, nella Roma (con la primavera della squadra giallorossa ha conquistato una Supercoppa e una Coppa Italia). Nel 2017 è stato acquistato dal Sassuolo e nel 2018 è stato ceduto all’Ascoli (in serie B). Nel 2019 è stato ceduto all’Empoli e a seguire, al Monza. Nel 2021 è rientrato nel Sassuolo (con la maglia numero 16) e ha esordito in Serie A il 21 agosto 2021. Frattesi ha anche giocato per le nazionali Under-21 (nel 2019) e nel 2022 è stato convocato per la nazionale maggiore. Il 4 giugno 2022 ha giocato da titolare nella gara di UEFA Nations League contro la Germania (che si è conclusa con un pareggio 1-1).

Davide Frattesi: la vita privata

Non si sa molto della vita privata privata del calciatore, che è sempre stato molto riservato sull’argomento. Di lui è nota una relazione con una ragazza di nome Eleonora Piredda, con cui avrebbe convissuto per un periodo a Monza.

Non è dato sapere a quanto ammonti il patrimonio del calciatore, ma sembra che guadagni circa 700mila euro a stagione. Frattesi abita a Roma, ma ha vissuto a lungo a Monza. Il calciatore ha dichiarato a DAZN di aver fatto un fioretto insieme all’amico e collega calciatore Gianluca Scamacca: “Non sono fidanzato, ma qui non possiamo vedere donne: è un fioretto che abbiamo io e Gianluca, dobbiamo rimanere concentrati”.

Davide Frattesi: le curiosità

– Nel 2017 è stato ceduto al Sassuolo per 5 milioni di euro.

– Kevin Strootman e Davide Rossi sono stati due suoi punti di riferimento e ha cercato di studiarne a lungo il comportamento sul campo da calcio per poter migliorare ed essere come loro.

– Uno dei suoi migliori amici è il calciatore Gianluca Scamacca, con cui abita a Roma. Frattesi ha confessato che lui e il collega mangerebbero quasi ogni sera la pasta col pesto.

– Ha confessato che gli piacerebbe fare l’allenatore in futuro.

– Nel 2022 è stato costretto a scusarsi pubblicamente dopo che alcune sue foto senza veli sono finite sui social. Il calciatore ha dichiarato di esser stato vittima di un attacco hacker.

