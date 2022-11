Sapete chi è David Quammen? Fabio Fazio lo ha voluto come ospite a Che tempo che fa, nel 2022, e ora vi sveliamo tutto quello che lo rende speciale…

Con il suo libro Spillover aveva predetto la pandemia, e con il suo saggio del 2022 è tornato sul Covid-19 e ha appassionato milioni di lettori con le sue opere: scopriamo chi è l’autore David Quammen, scrittore e divulgatore scientifico che ha fatto della sua passione per natura e scienza un lavoro in continua evoluzione. Partiamo dalla sua biografia…

Chi è David Quammen e dove vive?

Autore di Breathless (Senza respiro, 2022), The Tangled Tree, Spillover, The Song of the Dodo e molti altri, David Quammen vive negli Stati Uniti, precisamente nel Montana, è uno scrittore e divulgatore scientifico di fama internazionale e collabora, tra le tante prestigiose testate, con National Geographic, Harper’s, Outside e The New Yorker.

Senza respiro – La corsa della scienza per sconfiggere un virus letale è il suo libro numero 17, saggio pubblicato nel 2022 sul Covid-19 dopo che, nel suo Spillover, lo aveva predetto! Quest’ultimo è stato finalista per 7 premi e ne ha ricevuti 2: il Science and Society Book Award, assegnato dalla National Association of Science Writers, e il Society of Biology (UK) Book Award in General Biology.

Questa domenica a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre avremo lo scrittore e divulgatore scientifico @DavidQuammen, nelle librerie con il saggio “Senza respiro – La corsa della scienza per sconfiggere un virus letale”. pic.twitter.com/bb4OEBBH9d — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 12, 2022

La vita privata di David Quammen

Per quanto riguarda la vita privata, sappiamo che David Quammen è nato il 24 febbraio 1948, sotto il segno dei Pesci, a Cincinnati, in Ohio, dove è cresciuto prima di trasferirsi nel Montana. Nel 1973, dopo gli studi a Yale e Oxford e la pubblicazione di un romanzo, ha intrapreso il percorso di saggista e si è rivelato un vero successo!

Chi è la moglie di David Quammen?

Da anni lo scrittore e divulgatore scientifico David Quammen vive a Bozeman con sua moglie, Betsy Gaines Quammen, un’ambientalista con un dottorato di ricerca in Storia ambientale alla Montana State University. In famiglia anche i loro amatissimi cani bianchi e un gatto…

Altre 4 cose che nessuno ti ha detto su David Quammen

– Appassionato di kayak e hockey su ghiaccio, ha abbandonato queste attività per poi dedicarsi a bicicletta e sci.

– Ha ricevuto lauree honoris causa dalla Montana State University e dal Colorado College.

– Dal 2007 al 2009 ha lavorato come Wallace Stegner Professor of Western American Studies presso la Montana State University.

– Qui il suo profilo Instagram.

Riproduzione riservata © 2022 - DG