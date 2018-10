Chi è il bel Dario Aita, che spesso vediamo in televisione? Ecco tutto quello che non hai mai osato chiedere sull’attore.

Sul piccolo schermo ha interpretato il ruolo di Arthur Malcomess nella fiction L’allieva, ma il curriculum di Dario Aita è ricco di esperienze. L’attore palermitano è ormai attivo da diversi anni in tv, cinema e teatro. Scopriamo insieme qualcosa di più su di lui e sulla sua vita privata!

Dario Aita, biografia

Dario Aita è nato il 25 gennaio 1987 a Palermo, sotto il segno zodiacale dell’acquario. Ha frequentato il Liceo Classico G. Meli di Palermo dove ha conseguito la maturità. Sia lui che suo fratello Emmanuele Aita hanno sempre sognato di fare gli attori. La sorella Cristina, invece, è esterna al mondo dello spettacolo.

Spinto dalla passione per questo mestiere, Dario è stato il primo a lasciare casa e si è trasferito a Genova ad appena 20 anni. Nella città ligure Aita si è diplomato nel 2011 presso la Scuola di recitazione del Teatro Stabile.

Nel 2009 ha debuttato con un ruolo da coprotagonista nel film “La Prima Linea” di Renato De Maria, dove ha recitato con Riccardo Scamarcio e Giovanna Mezzogiorno. La notorietà presso il grande pubblico è però arrivata nel 2012 con il ruolo di Bernardo Strano nella commedia di Rai1, “Questo nostro amore”.

Nel 2016 ha recitato, assieme a suo fratello, nella prima stagione della serie tv “L’allieva” tratta dai romanzi di Alessia Gazzola. Nella serie interpreta Arthur Malcomess, reporter di guerra, figlio del direttore dell’Istituto dove lavora la protagonista. È anche nel cast della seconda serie e di “La mafia uccide solo d’estate”.

Dario Aita, vita privata

Dario Aita è fidanzato da diversi anni (più precisamente, dal 7 febbraio 2013) con Elena Gigliotti, anche lei attrice. I due si sono conosciuti alla scuola di recitazione del teatro stabile di Genova, dove entrambi hanno effettuato il loro percorso di studi.

Elena è di Catanzaro, ma si è trasferita in giovane età in Liguria per seguire la sua passione per la recitazione. Una volta diplomatisi, Dario ed Elena si sono sposati a Roma, dove hanno trovato diverse opportunità lavorative e dove vivono tuttora.

Non si sa molto altro sulla vita privata di Dario Aita, dal momento che tiene molto alla sua privacy. Non ha un account su Facebook, e il suo profilo Instagram è ricco prevalentemente di foto riguardanti il suo mestiere.

Le 4 curiosità su Dario Aita

– L’ammissione alla scuola del teatro stabile di Genova è avvenuta quasi per caso. Dario ha accompagnato un’amica, ma ha partecipato alle audizioni una volta scoperto che erano gratis. Non aveva preparato nulla, per cui ha improvvisato un monologo. Rientrato a Palermo, dove sarebbe tornato alla vita universitaria, viene raggiunto dalla notizia dell’ammissione alla scuola

– In un’intervista rilasciata a La Sicilia, l’attore ha ammesso che non vorrebbe tornare a Palermo. Sebbene ami tantissimo la sua terra natia, ritiene che la città sia troppo complicata e presenti poche opportunità lavorative.

– Per preparare i suoi personaggi, Dario è solito studiare molto. In occasione di “Questo nostro amore”, in cui ha impersonato Bernardo Strano, ha addirittura vissuto per un mese presso un’azienda agricola curata da un contadino. Qui ha provato le fatiche della campagna: sveglia alle 5, pulizia delle stalle, mungitura delle mucche e addirittura vendemmia.

– Non si può dire che Dario stia con le mani in mano. È un ragazzo molto attivo, ama il calcio, la pallavolo, il pattinaggio e l’aikido. Inoltre suona la chitarra e si diletta nel canto. È anche bravo a disegnare e se la cava bene in cucina.

