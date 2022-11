Alla scoperta di Daria Luppino, la giovane conduttrice e il volto femminile di Linea Verde Explora su Rai1.

Ha raccontato che da bambina ai giochi con le bambole, ha sempre preferito giocare a fare la conduttrice. Ben presto questo gioco si è trasformato poi in un sogno e con tanta dedizione e passione è divenuto realtà. Lei è Daria Luppino ed è il volto femminile di Linea Verde Explora, Il format di Rai 1 dedicato al racconto del territorio. Oggi proviamo a conoscerla meglio raccontandovi tutto quello che abbiamo scoperto su di lei: dalle sue origini alla vita privata fino a piccole curiosità.

Daria Luppino, biografia e carriera

Sulla biografia di Daria Luppino al momento non abbiamo informazioni ben precise. E’ originaria della Sicilia e più precisamente di Catania e sembra sia nata nel 1997. Ha conseguito una laurea in psicologia e la sua carriera nel mondo della spettacolo è cominciata per caso e conducendo un programma radiofonico in un’importante emittente della sua regione.

Successivamente Daria Luppino ha collaborato anche con Antenna Sicilia e sempre nelle vesti di conduttrice fino ad approdare in Rai. Qui ha vestito prima i panni di inviata in due trasmissioni: Camper e Weekly e poi l’abbiamo ritrovata al timone di Linea Verde Explora con Federico Quaranta.

Daria Luppino, vita privata

Che cosa sappiamo invece sulla vita privata della bella conduttrice italiana? Al momento Daria Luppino sembra non voler far trapelare nulla della sua sfera personale e non siamo quindi in grado di dirvi se sia sentimentalmente legata a qualcuno.

Daria Luppino, 5 curiosità

-Uno degli obiettivi di Daria Luppino sembra essere quello di una seconda laurea e questa volta in Filosofia.

-La conduttrice è molto attiva anche sui social e in particolare su Instagram.

-Oltre al giornalismo e alla conduzione, Daria Luppino è anche una grande appassionata di sport.

-Sogna un programma dove possa essere sia la conduttrice che l’autrice.

-Si descrive come una persona gentile e positiva.

Riproduzione riservata © 2022 - DG