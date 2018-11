Cristiano Militello: tutto quello che non sai sul personaggio di Striscia la Notizia!

Chi non ha mai visto (o sentito nominare) la sua celebre rubrica in tv? Vediamo di capire chi è Cristiano Militello nella vita privata, oltre ‘Striscia lo Striscione’!

Attore, cabarettista, conduttore radiotelevisivo e grande appassionato del suo lavoro. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Cristiano Militello, personaggio che ha dato vita a una rubrica di grande appeal nel format di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Ma se tutti conoscono a memoria le sue gesta sul piccolo schermo, molti non sanno nulla della sua vita oltre il set. Scopriamola…

Chi è Cristiano Militello?

Cristiano Militello è nato a Pisa, il 10 agosto 1968 sotto il segno del cancro. Il suo è il volto noto del personaggio televisivo che piace, per anni interprete del sentimento nazionale per il calcio. Sua, infatti, la grandiosa rubrica Striscia lo Striscione, che nel tg satirico di Ricci, su Canale 5, ha portato nei salotti degli italiani tantissime occasioni di ilarità e riflessione.

È laureato in Scienze politiche (con una tesi sul cabaret!)e vive a Milano con la sua famiglia, dopo essersi formato alla Scuola di teatro di Bologna. Il padre di Militello è un ex ufficiale dei paracadutisti. Proprio le sue lunghe assenze avrebbero spinto l’inviato di Striscia a impegnare il tempo con l’arte comica sul palco.

Cristiano Militello: moglie e figli

Cristiano Militello non è sposato ma il suo cuore batte per la fidanzata, Eva, che può dirsi a tutti gli effetti sua ‘moglie‘ e da cui ha avuto due meravigliosi figli: Filippo, nato nel 2010, e Anna, nata nel 2012. In una intervista a bimbisaniebelli.it, si è definito un papà burlone (ma anche autorevole), e ha detto che il suo primogenito sembra aver ereditato la sua verve istrionica.

Cristiano Militello: curiosità

Dopo essere diventato padre, Cristiano Militello ha confessato di aver maturato una consistente paura della morte: “Da quando sono nati i bambini, ho iniziato a pensare più spesso alla morte; è di questo che ho paura. Essendo un papà non più di primo pelo, mi chiedo se avrò le forze fisiche necessarie per affrontare i prossimi anni“, ha detto ai microfoni di bimbisaniebelli.it.

Si definisce anche un ‘correttore seriale’, maniaco degli errori grammaticali. A TV Sorrisi e Canzoni ha rivelato questa curiosità: “Mi saltano all’occhio immediatamente gli errori scritti, non posso negarlo, è più forte di me. Al ristorante vado subito a vedere come hanno scritto whisky o wurstel!“.

Cristiano ha una pagina Instagram, ma non è molto attivo. Pensate che ha pubblicato… soltanto un post!

Fonte Foto: https://www.facebook.com/CriMilitello/