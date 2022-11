Attore, regista e doppiatore: scopriamo chi è Corrado Oddi, il maggiordomo del docu-reality Chi vuole sposare mia mamma?.

Dal teatro alla televisione, così Corrado Oddi ha voluto far crescere il suo talento nella recitazione, mettendo in evidenza peculiarità che lo hanno reso un volto popolare. Con una lunga lista di premi che gli sono stati consegnati nel corso della carriera, Oddi ha voluto dare una scossa al suo percorso artistico cimentandosi nel 2022 con il docu-reality Chi vuole sposare mia mamma?, in onda su La7.

La biografia e la carriera di Corrado Oddi

Nato ad Avezzano il 2 giugno 1971 sotto il segno dei Gemelli, Corrado Oddi ha conseguito la Laurea in materie letterarie presso l’Università La Sapienza di Roma e si è formato presso il Centro di Cultura Popolare per il Teatro di Roma studiando dizione, recitazione, improvvisazione, drammaturgia. Si è poi perfezionato con il Laboratorio di alta specializzazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Il debutto al cinema è stato nel 1988 con Ragazzi di Borgata, mentre quello a teatro è avvenuto l’anno successivo con lo spettacolo Sik sik l’artefice magico di Eduardo De Filippo.

Nel 2005 è approdato nel cast della serie televisiva Carabinieri 6. Negli anni successivi ha collezionato importanti ruoli sul piccolo schermo con I Cesaroni 5, Che Dio ci aiuti, Squadra antimafia 6, fino alla notorietà raggiunta grazie al ruolo principale nel docufilm prodotto dalla RAI, Giovanni Falcone c’era una volta a Palermo di Graziano Conversano. Con questa interpretazione è stato insignito del Riconoscimento Speciale per merito, Ambasciatori d’Abruzzo nel mondo 2017 – Presidenza del Consiglio Regionale d’Abruzzo.

Corrado Oddi ha continuato a lavorare dividendosi tra teatro e televisione e, nel 2022, è stato scelto per il docu-reality Chi vuole sposare mia mamma? Su La7.

La vita privata di Corrado Oddi

Sulla vita privata di Corrado Oddi non si hanno notizie. Non è noto se l’attore abbia un legame sentimentale o dei figli.

3 curiosità su Corrado Oddi

– Il suo profilo Instagram è vuoto

– È stato tra i protagonisti dello Spot Autogrill nel 2019

– Ha vinto Il Vince Awards VIII Edizione, Premio Vincenzo Crocitti International come miglior attore emergente nel 2021

Riproduzione riservata © 2022 - DG