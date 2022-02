Alla scoperta di Claudio Junior Belli: tutto quello che c’è da sapere sul pianista italiano, dagli esordi fino al palco dell’Ariston.

La musica ha avuto sempre un ruolo da protagonista nella vita di Claudio Junior Belli, il pianista italiano che nel 2022 abbiamo visto anche salire sul palco del teatro Ariston per dirigere durante la celebre kermesse canora l’amico e cantante, Fabrizio Moro. Oggi proviamo allora a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto sul musicista e autore: dalle origini, agli esordi passando per la vita privata fino a piccole curiosità.

Chi è Claudio Junior Belli

Sulla biografia di Claudio Junior Belli al momento non abbiamo molte informazioni. Sappiamo solamente che è originario di Celano, un comune della provincia dell’Aquila in Abruzzo ed è figlio di un pittore e di un0insegnante. Ha conseguito il diploma in pianoforte nel 2001 presso il Conservatorio di S. Cecilia a Roma e successivamente si è esibito in tutta Italia spaziando dal genere pop a quello rock fino al funky.

Durante il corso della sua carriera Claudio Junior Belli ha lavorato in qualità di autore anche a numerosi e importanti spettacoli teatrali e può vantare collaborazioni con artisti come Giorgio Albertazzi, Andrea Perrone e Pino Insegno.

Claudio Junior Belli, vita privata

Sapere qualcosa della vita privata del musicista celanese è davvero difficile. Nonostante abbia anche un account Instagram molto attivo, pare sia davvero riservatissimo e non lascia trapelare nulla del suo privato. Ad oggi infatti non siamo in grado di dirvi se sia, o meno, sentimentalmente legato a qualcuno o se abbia anche dei figli.

Claudio Junior Belli, 2 curiosità

-Ama gli animali e possiede anche un gatto.

-Il pianista e tastierista ha partecipato anche a diversi tour e a numerosi dischi di Fabrizio Moro,

