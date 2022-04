Claudia Lucia Lamanna è un’arpista che ha trionfato all’Internatonial Harp Contest. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Claudia Lucia Lamanna è un’arpista italiana che ha trionfato all’International Harp Contest – una delle competizioni musicali più antiche e famose del mondo – dove ha conquistato il titolo di arpista più brava del mondo. Scopriamo cosa c’è sulla giovane e talentuosa musicista, sui suoi straordinari successi (come la laurea conseguita a soli 17 anni) e il suo amore per il suo strumento.

Chi è Claudia Lucia Lamanna: la carriera

Classe 1996 e originaria di Noci, in Puglia (non è dato sapere con esattezza quando sia nata), Claudia Lucia Lamanna è un’arpista di fama internazionale e inoltre è stata la più giovane laureata d’Italia quando, grazie al suo straordinario rigore e al suo prodigioso talento, si è diplomata con Lode a 15 anni presso il Conservatorio di Musica “Nino Rota” di Monopoli e, a soli 17 anni, ha conseguito la Laurea di Secondo Livello con votazione di 110 e Lode e Menzione d’Onore.

L’arpista ha in seguito perfezionato i suoi studi presso il Koninklijk Conservatorium di Bruxelles e la Norwegian Academy of Music di Oslo. Ha infine ultimato l’Advanced Diploma in Performance alla Royal Academy of Music di Londra ed è stata selezionata per il prestigioso Bicentenary Scholarship. Il suo talento musicale le ha permesso di ottenere numerosi premi e riconoscimenti: tra questi il Quinto Premio al prestigioso 10th USA International Harp Competition di Bloomington e il Premio Zaniboni (tra i tanti). Nel 2022 ha trionfato presso l’International Harp Contest. Claudia Lucia Lamanna ha inoltre pubblicato il suo primo album Claudia Lucia Lamanna (The Royal Academy of Music Bicentenary Scholarship Series).

Claudia Lucia Lamanna: la vita privata

Non si sa molto della vita privata dell’arpista, che è sempre stata molto riservato per quanto riguarda questo aspetto della sua vita. Non è dato sapere quale sia il rapporto con i suoi genitori o se sia impegnata sentimentalmente. A causa della sua carriera musicale Claudia Lucia Lamanna ha viaggiato spesso in giro per il mondo: tra i posti in cui ha vissuto vi sono Bruxelles, Oslo, Londra e Salisburgo.

Claudia Lucia Lamanna: le curiosità

– La sua passione per l’arpa è sbocciata quando aveva 9 anni e lei stessa ha confessato di ritenere questo strumento molto più “pop” di quanto si creda. “L’arpa è un prolungamento del mio corpo e non l’ho mai ritenuto angelico ed etereo. Per me è potente, molto più pop di quanto si creda”, ha dichiarato a La Repubblica.

– Col suo trionfo all’International Harp Contest, la più antica e prestigiosa competizione per arpa al mondo, le è stata consegnata un’arpa dal valore di 55.000 dollari.

– Usa Instagram per condividere soprattutto dettagli e retroscena riguardanti la sua carriera.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG