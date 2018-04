Viso spigoloso e sguardo accattivante: è lei la figlia d’arte che cavalca il gossip a suon di pose sexy. Stiamo parlando di Clara McGregor, figlia del celebre attore Ewan!

Non tutti si aspettavano di vederla sulla copertina del magazine fondato da Hugh Hefner, ma lei è una che ama provocare e questo, secondo i tabloid, le riesce benissimo. Figlia di uno dei volti indimenticabili di ‘Trainspotting‘, l’attore Ewan McGregor, Clara McGregor non perde tempo ad aspettare la fama. La morde e la conquista a colpi di sguardi ammiccanti e una tenacia da vendere…

Chi è Clara McGregor?

Sensuale e irriverente quanto basta per sapersi destreggiare nel tortuoso mondo della notorietà: sempre sotto i riflettori, sin dalla nascita, Clara è la figlia di Ewan McGregor (star di ‘Trainspotting‘) che guadagna terreno tra le colonne del gossip. Un fisico da urlo e i suoi capelli biondi la rendono irresistibile, e la modella classe 1996 è consapevole del suo sex appeal.

Ha conseguito una laurea alla New York University, e non ha mai fatto mistero di voler seguire le orme di suo padre. Nel 2017 ha recitato nella pellicola Groove, in cui ha dato grande prova del suo talento come attrice e cantante. Il suo vero nome è Clara Mathilde, primogenita di Ewan McGregor e Eve Mavrakis. Clara ha tre fratelli: Esther Rose, Jamyian e Anouk (questi ultimi adottivi).

Clara McGregor, modella…per Playboy

Sul suo profilo Instagram, Clara McGregor ha condiviso alcuni scatti per Playboy, per cui ha posato nel 2018. Senza veli, mostra un tatuaggio che recita: “Comme ci, comme ça” sotto il seno. Ha accettato la proposta di posare per la celebre rivista per adulti senza pensarci troppo, e il risultato sembra averle dato ragione.

Somiglia in modo davvero sbalorditivo al padre, soprattutto nello sguardo, e insieme a lui calca i red carpet di numerose occasioni mondane. Con lui ha uno speciale rapporto, e l’ha supportata anche nella scelta di volersi mostrare nuda al pubblico.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/claramcgregor/