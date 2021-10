Ecco tutto quello che abbiamo scoperto su Christian Stefanelli, il ballerino e concorrente di Amici 21: biografia e vita privata.

Il mondo della danza lo ha accompagnato sin dai suoi primi passi nella vita, lui si chiama Christian Stefanelli e grazie al suo talento e alla sua determinazione è riuscito a conquistare molto presto anche un banco nel celebre talent show Amici di Maria De Filippi. Il giovane ha superato le audizioni nel 2021 ma in realtà questa per lui, non è stata affatto la prima esperienza in un talent. Proviamo allora a raccontarvi dove abbiamo già visto il giovane ballerino italiano e molto altro ancora su di lui, sulla sua biografia e sulla sua vita privata.

Chi è Christian Stefanelli

Sulla biografia del giovane ballerino di Amici 21 non abbiamo al momento informazioni ben precise. Sappiamo solamente che Christian Stefanelli è nato nel 2003 in provincia di Bergamo e che ha ereditato la sua passione per il ballo proprio da sua madre. Quest’ultima è infatti un’insegnante e direttrice di una scuola di danza e proprio insieme a lei, Christian ha imparato a ballare e preso parte e numerose e importanti competizioni artistiche.

Prima del suo ingresso nella scuola di Amici 21, Christian ha preso anche parte (nel 2020) ad un altro contest: ONE SHOT Live Talent Show e dove è riuscito a conquistarsi persino la vittoria.

Christian Stefanelli, vita privata

Per quanto riguarda invece la vita privata di Christian Stefanelli sappiamo che professionalmente è impegnato come insegnante di danza nella stessa scuola della madre mentre dal punto di vista sentimentale il ballerino sembrerebbe avere una misteriosa fidanzata. Pare che sia una ballerina anche lei e che la coppia si si conosciuta proprio durante una competizione di ballo.

Christian Stefanelli, 5 curiosità

-Il ballerino ha dei tatuaggi visibili sul corpo.

-Sui social e su Instagram il suo nome d’arte è Turbo Jr.

-Ama gli animali e possiede un cane di piccola taglia e in passato ha avuto anche un gatto.

-Il suo portafortuna è un piccolo albero di acciaio che tiene nel portafoglio.

-Nel 2009 ha vinto anche il Gran Prix Award Barcellona.

Fonte foto: https://www.facebook.com/AmiciDiMariaDeFilippi/