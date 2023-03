Giovane e raggiante: scopriamo tutte le curiosità sull’attrice Chiara Primavesi, dalle sue origini alla carriera.

Entra a far parte del mondo dello spettacolo giovanissima, lottando anche contro i genitori che in un primo momento non avevano esultato alle sue intenzioni. Ma Chiara Primavesi non si da per vinta, bensì studia, si esercita, pratica prima danza e poi recitazione. Si trasferisce lontano dalla sua terra, e proprio in questo modo capisce che da sola può raggiungere qualsiasi obiettivo. La sua determinazione la porta a far parte di diversi film sul grande schermo, diventando uno dei personaggi più amati anche nella fiction Mare Fuori.

Biografia di Chiara Primavesi

Nata a Soregano (Svizzera) il 12 Maggio 1998, sotto il segno del Toro, Chiara Primavesi coltiva la sua passione per la danza in tenera età, frequentando il circo Fortuna a Lugano. Più tardi decide di approfondire anche le sue capacità di recitazione, seguendone un corso.

Già a 12 anni però Chiara desidera fare di più, e dopo qualche anno, nonostante la disapprovazione dei genitori, riesce a farsi iscrivere all‘Accademia di recitazione 09 di Milano. Dopo la maturità lascia la sua città natale per trasferirsi prima a Los Angeles e poi a New York, dove affronta mille difficoltà da sola.

La carriera

Una volta tornata in Italia, decide di trasferirsi a Roma per inseguire il suo sogno di diventare attrice. Proprio qui infatti partecipa a diversi casting, fino a prendere parte a svariate pellicole e serie televisive. Nel 2016 appare sul grande schermo nel film Come diventare grandi nonostante i genitori, insieme all’attrice Margherita Buy e Giovanna Mezzogiorno.

Successivamente Chiara Primavesi raggiunge la vetta del successo, approdando nel cast dei film Casa Flora, Lamborghini e L’ombra del Figlio. Arriva nella fiction più apprezzata in Italia di Mare Fuori, interpretando il ruolo di Anita Ferrari, sorella di Filippo detto Chiattillo, uno dei protagonisti della serie.

Vita privata

Le origini di Chiara Primavesi sono multietniche: il padre è svizzero-italiano, mentre la madre è olandese. Ma i nonni materni hanno origini cinesi e armene. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, l’attrice è stata fidanzata con Federico Russo, che ha conosciuto sul set di Come diventare grandi nonostante i genitori.

La relazione però termina anche se non sono noti i motivi. Dopo, Chiara inizia una storia d’amore con Daniele La Leggia, attore che ha recitato in Amore 14. Nel 2023 i social mostrano alcuni scatti con Matheo Nesta, con cui condivide uno stile di vita etnico in diverse zone del mondo.

Curiosità

Parla in maniera fluente francese, inglese e spagnolo .

e . Ama lo sport , infatti ha praticato scii nautico, danza, subacquea e arrampicata.

, infatti ha praticato scii nautico, danza, subacquea e arrampicata. Chiara ama anche la scrittura, la pittura e la fotografia.

La sua attrice preferita è Emma Stone.

Chiara Primavesi è attiva sul suo account Instagram.

