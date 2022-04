Il mondo della fiction è vasto e variegato e ci permette di conoscere attori e attrici di grande valore. Una di loro è Caterina Bertone!

Il genere fiction è uno dei più amati dagli italiani ed anche uno dei più seguiti a livello televisivo. Questo genere che unisce commedia, dramma e relazioni amorose permette agli attori di poter immedesimarsi in ogni tipo di personaggio. Questo elemento permette ad un attore di far emergere il proprio talento. Una delle attrici più amate è Caterina Bertone. Ma chi è Caterina?

Caterina Bertone: biografia

Caterina è nata a Sarzana in Liguria nel 1982. Non siamo a conoscenza della sua data di nascita e del suo segno zodiacale. Caterina si approccia da subito al mondo della recitazione, frequentando diverse scuole di preparazione attoriale. Studia presso la European School for all Arts and of the Actor, la Guidhall School of Music and Drama e la scuola di recitazione del Centro Internazionale la Cometa, con sede a Roma.

Ecco una foto direttamente dal profilo Instagram di Caterina

Dopo aver concluso gli studi, Caterina inizia ad ottenere diverse parti grazie ad una serie di casting. La sua prima apparizione televisiva avviene con Il tredicesimo Apostolo al fianco di Claudia Pandolfi. Nel 2018 la troviamo nuovamente in televisione con Immaturi – La serie. In seguito ottiene il ruolo della professoressa Poggi nella fiction Masantonio. Il ruolo che le dà notorietà arriva con la fiction Il paradiso delle signore. Non siamo a conoscenza dei guadagni dell’attrice.

Caterina Bertone: vita privata

Caterina ha un suo profilo Instagram che aggiorna spesso, postando foto di vita privata e scatti rubati dai vari set. Nonostante l’utilizzo dei social, non sappiamo se Caterina sia impegnata o single.

Caterina Bertone: 3 curiosità su di lei

Come ogni attrice che si rispetti, anche Caterina ha delle peculiarità che la distinguono dal resto delle persone. Ecco a voi ben 3 curiosità su di lei!

1- Caterina è un’appassionata di fitness e pratica anche il nuoto.

2- Caterina è appassionata di musica e sa cantare.

3- Il primo amore di Caterina è il teatro, infatti la sua carriera ha avuto inizio proprio con rappresentazioni shakespeariane.

Riproduzione riservata © 2022 - DG