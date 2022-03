Chi è mamma Carmela: ecco tutto quello che abbiamo scoperto sulla donna che occupa il primo posto nella vita di Antonio Zequila.

Fra loro pare proprio che il cordone ombelicale non sia mai stato staccato e a conferma di ciò, arrivano anche le dichiarazioni dello stesso Antonio Zequila. Stiamo chiaramente parlando della madre dell’attore italiano, la signora Carmela che spesso è apparsa anche sul piccolo schermo a supporto delle avventure mediatiche di suo figlio. Proviamo allora a scoprire qualcosa di più sulla donna più importante nella vita dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi.

Chi è Carmela, la mamma di Antonio Zequila

Sulla biografia di Carmela al momento sappiamo solamente che è originaria della Campania e che ha cresciuto suo figlio Antonio in provincia di Salerno. Pare che la donna continui a vivere al Sud Italia con suo figlio e che abbia un solo desiderio per il suo adorato Antonio: il matrimonio.

Antonio Zequila

Eh già, mamma Carmela sembra non apprezzare particolarmente la condizione sentimentale di suo figlio, il fatto che questo sia ancora scapolo e non abbia messo su famiglia l’ha fatta adirare al punto tale che in passato su Il Tempo si leggeva una notizia assai particolare. La donna avrebbe addirittura pensato di cambiare la propria serratura di casa pur di convincere Antonio Zequila a sposarsi ( all’epoca dei fatti l’attore pare fosse legato a Marina Fadda).

3 curiosità su Carmela, la mamma di Antonio Zequila

–“Nonostante i miei 57 anni, non ho mai tagliato il cordone ombelicale che ci lega” ha cosi dichiarato Antonio Zequila al settimanale Chi.

-Sempre l’attore ha descritto così il carattere di sua madre: “E’ molto protettiva”.

-La donna ha raccontato che in passato ha sofferto molto per la perdita del marito Giovanni, il padre di Antonio e che questi era purtroppo allettato da tempo.

