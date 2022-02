Proviamo a conoscere da vicino Carlotta Antonelli: ecco quello che abbiamo scoperto sulla giovane attrice e modella italiana.

Carlotta Antonelli si è fatta notare dal grande pubblico soprattutto nella Serie Tv Suburra. Qui ha vestito i panni di Angelica Sale che le hanno anche fatto conquistare il Premio Ciak d’Oro come Rivelazione dell’anno. Prima di questo ruolo però, l’attrice aveva preso parte anche a diversi spettacoli teatrali e alcuni cortometraggi fino a recitare anche in un’altra serie televisiva di successo. Scopriamo insieme di quale si tratta e molto altro ancora su di lei. Chi è davvero Carlotta Antonelli e cosa fa nella vita privata, ve lo raccontiamo noi.

Chi è Carlotta Antonelli

Carlotta Antonelli è nata a Roma il 25 Luglio del 1995 sotto il segno zodiacale del Leone. Sappiamo che artisticamente ha saputo subito conquistarsi uno spazio ma a scuola pare invece che le cose per lei siano state molto più complicate. L’attrice ha prima ha frequentato il Liceo Classico, successivamente quello Linguistico ma non ha mai portato a termine gli studi.

La sua carriera artistica è cominciata in una compagnia teatrale nel 2014, ha poi debuttato sul piccolo schermo nella serie Solo di Michele Alhaique in onda su Canale 5 e dopo il ruolo in Suburra in onda su Netflix, l’abbiamo vista anche in Immaturi – La Serie. Nel 2019 Carlotta Antonelli ha debuttato poi sul grande schermo come protagonista del film Bangla.

Carlotta Antonelli, vita privata

Cosa sappiamo invece sulla vita privata dell’attrice romana? Al momento ben poco. A soli 18 anni è andata via di casa ed oggi continua a vivere nella sua città d’origine. Lavora tantissimo su set televisivi e cinematografici ed è molto attiva su Instagram ma proprio sui social, l’attrice non lascia trapelare nulla della sua vita sentimentale. Non sappiamo quindi se al momento sia legata a qualcuno.

Carlotta Antonelli, 2 curiosità

-Ha recitato anche nel film Morrison scritto e diretto da Federico Zampaglione.

-I suoi nonni vivono in Sicilia e lei ha trascorso tante vacanze con loro.

