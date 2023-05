Donna dalle mille sfaccettature, Betty Senatore non è solo la conduttrice radiofonica di Radio Capital: scopriamo tutto su di lei.

Toscana e con un’iniziale passione per la recitazione, Betty Senatore è stata scartata da un provino come attrice intuendo, in quel momento, di poter sfondare in un altro settore. Dal 2005 voce di Radio Capital, ha una lunga gavetta alle spalle e innumerevoli esperienze tra radio e teatro. Proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei e la carriera.

La biografia e la carriera di Betty Senatore

Nata in Toscana, in Maremma – sulla data e l’anno di nascita non si hanno informazioni – Betty Senatore si è diplomata al Liceo Scientifico di Grossetto. Ha intrapreso una serie di corsi di dizione, canto, doppiaggio e recitazione, e ha iniziato a lavorare per la radio della sua città, Radio Grifo.

Nel 1996 Carlo Conti l’ha scelta per lavorare a Lady Radio, nel 2000 è approdata su Radio2 Rai di via Asiago a Roma per il programma Il Cammello di Radio2, e dal 2005 è voce di Radio Capital.

È stata inviata insieme alla Gialappa’s al Festival di Sanremo e dal 2022 scrive e conduce il podcast Che film guardo stasera?.

È autrice e ha scritto i reading teatrali Gli errori sono allegri, la verità è infernale e Il panda deve morire, presenta concerti e convention aziendali, è una coaching di public speaking e tiene corsi nelle aziende e a professionisti che hanno bisogno di migliorare la loro capacità comunicativa di fronte alle persone o tramite video.

La vita privata di Betty Senatore

Sulla vita privata di Betty Senatore non si hanno molte informazioni. Dal suo profilo Instagram non si sa se se sia sentimentalmente impegnata o abbia dei figli.

Dove vive Betty Senatore e quanto guadagna

Non si hanno informazioni su dove vive Betty Senatore né sono noti i guadagni.

3 curiosità su Betty Senatore

– Ama cani e gatti.

– Pratica pole dance.

– Ha una passione per il cinema e le serie tv.

Riproduzione riservata © 2023 - DG