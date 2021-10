Le analogie fisiche e le capacità di imitatore hanno reso Arnaldo Mangini il sosia italiano “ufficiale” di Mr. Bean: una star del web!

È il sosia italiano “ufficiale” di Mr. Bean. Un titolo che gli ha permesso di fare breccia anche oltre i confini nazionali, sebbene fermarsi qui sarebbe, in tal caso, abbastanza riduttivo. Difatti, Arnaldo Mangini ha alle spalle una carriera pluridecennale di comico, portata avanti pure in alcuni show televisivi. Andiamo, dunque, a scoprire chi è, le trasmissioni alle quali ha preso parte nel corso degli anni e tutte le altre informazioni disponibili sul suo conto.

Arnaldo Mangini: la biografia

Arnaldo Mangini nasce il 4 dicembre del 1973, sotto il segno del Sagittario, a Roma. I primi anni dell’infanzia li trascorre fra l’Italia e l’Olanda. Fin da piccolo dimostra un’innata attitudine alla comicità, intrattenendo in qualsiasi contesto. Esercita così le proprie abilità con i familiari, a scuola e ovunque ci siano persone pronte ad ascoltarlo. Consapevole del proprio talento, dopo il Liceo Artistico si iscrive all’Accademia di Belle Arti di Carrara.

Fonte foto: https://www.instagram.com/arnaldomangini/

Il talento lo esprime in modo professionale a partire dal 1996, quando sostiene un provino presso lo Zelig di Milano, che gli permette di esibirsi nel programma Scatafascio, in onda su Italia 1. Calca lungamente i palcoscenici Mediaset, Rai, in Caffè Teatro Cabaret, e Sky, in Central Station su Comedy Central. Testimonial Fiat al Salone dell’Auto di Ginevra, interpreta il Dottor Tel nello spot Telecom della carta telefonica Call-it, mentre per due edizioni, conduce in prima serata Crazy Camera su TMC. E, grazie alle qualità di sosia, ottiene diversi riconoscimenti, tra cui al Gran Galà delle Gocce d’Acqua, presentato da Carlo Conti.

Di pari passo, avviene un processo evolutivo, orientato verso la clownerie e la micromagia. Attraverso il linguaggio internazionale di visual comedy, caratterizzato da situazioni paradossali ed estremamente emozionali, elabora uno spettacolo assolutamente unico. Lavora in più di 40 Paesi al mondo, in differenti contesti, dalle feste agli eventi aziendali, passando per i teatri, gli ospedali e le carceri. Il 15 aprile 2019 apre un profilo su TikTok: in breve tempo sale alla ribalta, con milioni di follower e like.

Arnaldo Mangini: la vita privata

Arnaldo Mangini, residente a Marina di Carrara, coltiva il rapporto coi fan su Instagram. In un’intervista rilasciata nel dicembre 2020, ha rivelato di avere una compagna, conosciuta a un laboratorio di cabaret. Non è dato sapere se abbia figli né a quanto ammonti il suo patrimonio.

4 curiosità su Arnaldo Mangini

– Non ha mai incontrato Rowan Atkinson.

– Non può andare ai funerali perché la gente ride.

– È crudista fruttariano.

– Nel tempo libero si dedica alla pittura: dipinge e tiene mostre.