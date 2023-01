Approdato alle selezioni di Masterchef Italia 12 stando ben attento a tenere i genitori all’oscuro di tutto, Antonio Gargiulo, detto Bubu, ha convinto fin da subito i tre esigenti giudici dello show di Sky Uno. Originario della Campania, ma residente in Sardegna, ha sempre coltivato la passione per la cucina osservando le nonne alle prese con i piatti tradizionali dell’isola.

Nato a Vico Equensa, ma residente da sempre in Sardegna, Antonio Gargiulo ha fatto il suo ingresso nelle cucine di Masterchef Italia 12 a soli 19 anni.

I genitori, da sempre contrari ad una sua eventuale carriera nella ristorazione, hanno preferito che si iscrivesse all’università, mentre le due sorelle hanno sempre supportato la sua passione.

Iscritto all’Università di Scienze Archeologiche a Roma, Antonio ha deciso di partecipare al cooking show di Sky Uno di nascosto dai genitori.

La sua, però, è stata una scelta azzeccata: la ricetta proposta ai Live Cooking ha convinto Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli e il piatto di culurgiones in acqua di pecorino, parmigiano e zafferano con olio alla menta, si è meritato tre sì.

View this post on Instagram

Antonio Gargiulo, seppur giovanissimo, è molto innamorato della fidanzata Eleonora Matta: sul suo profilo Instagram si trovano alcuni romantici scatti che li ritraggono insieme.

Giovane attrice iscritta all’Università La Sapienza di Roma, si descrive sui social come una grande appassionata di viaggi.

View this post on Instagram

– Gli amici lo chiamano Bubu

– Il suo motto in cucina è: “Se non si conoscono le ricette della tradizione è impossibile sperimentare”

– Il suo profilo Instagram è seguito da alcune migliaia di follower

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram