Scopriamo cosa c’è da sapere su Annahstasia Enuke, la splendida top model e musicista nipote della rockstar Lenny Kravitz.

Annahstasia Enuke è una musicista americana di origini nigeriane che fin da bambina – complice lo zio Lenny Kravitz – ha deciso di diventare una musicista. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Annahstasia Enuke: la carriera

Classe 1996 e originaria di Los Angeles (anche se è cresciuta a Koreatown), Annahstasia Enuke è una modella e musicista, nipote della celebre rockstar rock Lenny Kravitz. Ha frequentato la Tufts University di Boston, dove ha studiato Scienze politiche e Belle arti. Interessata a moltissimi campi del mondo dell’arte ha studiato pittura, moda, make-up, videomaking, scultura e fotografia.

Sa suonare inoltre chitarra, violoncello e pianoforte. Ha pubblicato due album, Sacred Bull e Revival che hanno acquisito ottimi riscontri negli Stati Uniti (dove per lo più si è esibita con voce e chitarra). Annahstasia ha confessato di aver imparato molte delle cose che sa fare da autodidatta (compreso suonare gli strumenti musicali).

Annahstasia Enuke: la vita privata

Non si sa molto della vita privata della cantante, che è sempre stata molto riservata per quanto riguarda questo aspetto. Lei stessa ha espresso la sua ammirazione per suo zio Lenny Kravitz, che l’ha aiutata a comprendere fin da bambina quanto sarebbe stato importante perseguire i suoi sogni e le sue vere passioni. Sua cugina è l’attrice Zoe Kravitz. Non è dato sapere dove la musicista abiti o a quanto ammonti il suo patrimonio.

Annahstasia Enuke: le curiosità

– I suoi musicisti preferiti sono Joni Mitchell, Fela Kuti, Karen Dalton e Terry Callier.

– Ha dichiarato di essersi sempre sentita brutta da bambina essendo cresciuta come “unica afroamericana in un quartiere di bianchi” (stando a quanto da lei rivelato a D di Repubblica).

– A 14 anni è partita per un tour in giro per l’Europa con suo zio Lenny Kravitz.

– Ama curare ogni singolo aspetto delle sue apparizioni live o video, dal look al make up.

– Si definisce Multi-media human: sa dipingere, fare la ceramista e s’interessa anche di fotografia (oltreché di musica).

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG