Prima concorrente veronese a partecipare a Masterchef, alla sua esperienza televisiva ha fatto seguito un progetto poi naufragato…Scopriamo chi è Anna Lupi!

Ex ballerina con la passione per la cucina: lei è Anna Lupi, concorrente della prima edizione del talent dedicato proprio ai fornelli, poi entrata nella rosa dei contendenti di Masterchef All Stars Italia. Di lei conosciamo alcune cose che non tutti, forse, sapete. Cerchiamo, dunque, di capire di più sull’intrigane profilo dell’ex protagonista dell’esordio del format tv, tra biografia e vita privata…

Chi è Anna Lupi?

Anna Lupi è nota al pubblico dei telespettatori italiani per la sua partecipazione alla primissima edizione di Masterchef, nel 2012. Originaria di Verona, città in cui vive con la sua famiglia, ha frequentato l’Istituto d’arte, in cui si è diplomata. Nata il 27 agosto 1962, sul suo profilo Facebook ha tracciato una ‘mappa’ dei suoi spostamenti. Risulta abbia vissuto in Francia, per poi arrivare in Italia e sposarsi nel 1988.

Suo marito, Marco Ambrosi, le ha dato la gioia di due figli, Chiara e Francesco. I due si sono sposati nel 1988, dopo due anni di fidanzamento. Sempre sui social, la Lupi ha indicato il 2002 come anno in cui sarebbe diventata vegetariana…

Anna Lupi a Masterchef All Stars Italia

Dopo l’esperienza televisiva del 2012, Anna Lupi ha aperto il locale Fata Zucchina, primo ristorante bio-vegetariano di Verona. Ma poco dopo, l’ex concorrente di Masterchef Italia ha deciso di chiudere l’attività e e trasferirsi in Toscana, come rivelato da Corriere del Veneto. Nel 2018 ha deciso di rimettersi in gioco nell’edizione straordinaria del talent show, Masterchef All Stars Italia, insieme a tanti altri talenti delle passate stagioni dell’amata trasmissione.

Anna Lupi: curiosità

Anna Lupi ha anche scritto un libro, In cucina con gli avi, che ha preso vita dal quaderno di ricette tramandatele dalla mamma e accuratamente annotate da suo padre. Anna Lupi ha nobili origini, e le dinastie dei genitori si incrociano tra Budapest e Spoleto.

A Parigi, lo zio materno, Franco Diaferio, ex direttore d’orchestra, aveva un ristorante, La Tete Noire, che dirigeva aiutato dalle donne di famigliaProprio questa è stata la culla della passione culinaria di Anna Lupi, immersa tra personaggi famosi e grandi chef…

Ballerina e insegnante di danza per circa 15 anni, ha deciso di lasciare la luminosa carriera dopo la seconda gravidanza, senza più riprendere quella fortunata attività e avvicinandosi in modo sempre più concreto all’alta cucina.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/anna.lupi/?hl=it