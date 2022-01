Ha cresciuto Mahmood da sola, facendo il doppio lavoro dopo che il compagno se n’era andato. La storia di Anna Frau è da libro Cuore.

L’abbandono di un padre è un’esperienza che non la si augura al peggior nemico. Inevitabilmente segnata dall’allontanamento del genitore, l’infanzia di Mahmood è stata comunque felice, grazie all’infinito amore e sostegno della madre, Anna Frau. Nonostante potesse fare affidamento solo sulle proprie forze, la signora ha cresciuto un ragazzo esemplare, oggi affermata star della musica. Il rapporto tra i due è ancora oggi talmente idilliaco che non appena ne parla pubblicamente il trapper si scioglie. Ecco chi è la grande donna nella vita del cantante.

Anna Frau: la biografia

Mahmood

È nata il 17 marzo (non è noto l’anno), sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Orosei, piccolo Comune in provincia di Nuoro, in Sardegna. Trasferitasi in quel di Milano, ha conosciuto Amed, da cui avrà il primo e unico figlio, Alessandro.

Senza l’apporto del compagno, ha fatto enormi sacrifici per non far mancare nulla al “piccolo”. Gli ha permesso di studiare, di conseguire il diploma e lo accompagnava dal maestro di musica, partendo da Buccinasco, dove lavorava, e portandolo a Baggio. Ogni giorno, un viaggio. Lo ha sempre esortato a inseguire i suoi sogni. Oggi gli dà una mano nella parte manageriale e giocano di squadra.

Anna Frau: la vita privata

Residente a Milano, ha un profilo sia su Instagram (privato) sia su Facebook. Probabilmente single, non ne conosciamo il patrimonio.

3 curiosità su Anna Frau

– Con i primi soldi guadagnati Mahmood le ha regalato un profumo, tuttavia le piace principalmente farla viaggiare. “Fino a 57 anni non aveva visto niente, tranne Orosei e Rozzano”. Tra i luoghi visitati, si sono concessi una vacanza pure a Londra.

– Quando Mahmood aveva finito la scuola, Anna aveva un bar dove veniva a mangiare il figlio di Caterina Caselli: voleva che il figlio gli desse un cd, non l’ha mai fatto.

– Si preoccupa appena qualcuno di giovane arriva al successo: oltre al figlio, ha provato preoccupazione pure per i Måneskin, dopo il trionfo sanremese.

