Conosciamo qualcosa di più su Andrea: ecco chi è il figlio del cantautore Sandro Giacobbe che ha sconfitto una grave malattia.

Il suo nome è Andrea ed è uno dei figli nati dal primo matrimonio del cantautore genovese, Sandro Giacobbe. Suo padre è un artista divenuto celebre sulla scena discografica nostrana soprattutto negli anni ’70 e ’80 mentre lui nella sua vita ha purtroppo dovuto fare i conti e molto presto, con un grave problema di salute che lo ha colpito. Oggi proviamo a raccontarvi tutto quello che abbiamo scoperto sul suo conto: dalla vita privata, alla malattia fino alla sua guarigione, ecco chi è davvero Andrea Giacobbe.

Chi è Andrea Giacobbe

Non abbiamo informazioni esatte sulla biografia di Andrea Giacobbe ma sappiamo che anche lui come suo padre è nato in Liguria ed è il frutto dell’amore fra il cantautore e la sua prima moglie. Andrea ha anche un fratello e a soli 13 anni si è trovato a dover affrontare una battaglia troppo grande per la sua età.

Gli è stato infatti diagnosticato un tumore a causa del quale ha dovuto anche sostenere un ciclo di chemioterapia, inoltre dopo la cura e una speranza di guarigione, solamente tre anni anni dopo, Andrea si è ritrovato nuovamente in quel vortice e a quel punto l’unica scelta è stata l‘operazione.

Andrea Giacobbe, vita privata e malattia

Oggi Andrea è in salute ed ha sconfitto definitivamente il cancro ma a parlare della sua malattia sul piccolo schermo è stato proprio suo padre, Sandro Giacobbe. Quest’ultimo, ospite nello studio di Domenica Live, ha raccontato pubblicamente del tumore alla prostata che lo ha colpito ed anche del dramma che ha vissuto anni prima proprio con il figlio Andrea affermando che “Un padre non dovrebbe mai sentirsi dire che il figlio è malato o in fin di vita”.

Per quanto riguarda la sfera privata e sentimentale di Andrea Giacobbe al momento non abbiamo informazioni. Il figlio del cantautore genovese sembrerebbe essere molto riservato ed anche assai lontano dai riflettori. Non sappiamo dove viva né di cosa si occupi nel quotidiano e facciamo anche molta fatica trovare un suo profilo social in rete.