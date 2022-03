Scopri tutto su Anbeta Toromani: la ballerina professionista ed ex concorrente del talent show, Amici di Maria De Filippi.

Anbeta Toromani è diventata uno dei volti più noti e stimati nel mondo della danza classica e in particolare del piccolo schermo nostrano. Giovanissima ha avviato la sua carriera in tv prendendo parte al talent show Amici di Maria De Filippi. Era infatti il lontano 2002 quando si presentava per la prima volta al pubblico italiano nella categoria ballerini del celebre programma e da allora la sua carriera è decollata. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere su di lei, sulla sua biografia, la sua vita privata ma anche piccole curiosità. Ecco chi è davvero Anbeta Toromani.

Anbeta Toromani, biografia

Anbeta Toromani nasce a Tirana in Albania, il 2 aprile del 1979 e sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Ha due sorelle ed è appassionata fin da bambina al mondo della danza. Frequenta così l’Accademia Nazionale e ne consegue il diploma in danza classica in seguito, entra a far parte del Corpo di Ballo del Teatro dell’ Opera di Tirana come Prima ballerina. La vera svolta artistica arriva per lei nel 2002 come concorrente d Amici. Lo stesso programma che poi, successivamente, la accoglie nel suo staff per anni come ballerina professionista e poi anche come giudice.

Anbeta Toromani, vita privata

Cosa sappiamo invece sulla vita privata dell’ex danzatrice professionista della scuola di Amici di Maria De Filippi? Anbeta non è ancora convolta a nozze ma è sentimentalmente legata dal 2009 al ballerino Alessio Macario.

Chi è Alessio Macario, il compagno di Anbeta Toromani

Alessandro Macario è un ballerino professionista di danza classica. Ha conosciuto la sua compagna Anbeta al teatro San Carlo di Napoli dove i due erano i protagonisti de Il lago dei cigni di Cajkovskij.

Anbeta Toromani, 3 curiosità

-Ha un legame di amicizia da anni con Kledi Kadiu.

-Ha un profilo social molto seguito su Instagram.

-In passato Anbeta ha lasciato il suo ruolo di professionista ad Amici e pare a causa di una lite con Maria De Filippi. In un’occasione la conduttrice le avrebbe detto ciò: “Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare ai commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va”.

