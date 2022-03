Alina Kabaeva è un’ex ginnasta, modella e politica russa a cui è stata attribuita una liaison con Putin. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Alina Kabaeva è considerata una vera e propria celebrità in Russia ma senza dubbia nel resto del mondo si è parlato di lei soprattutto in quanto presunta amante di Vladimir Putin. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’ex ginnasta, modella e politica russa e sulla sua carriera, passando per alcune curiosità.

Chi è Alina Kabaeva: la carriera

Nata a Taskent (in Uzbekistan) il 12 maggio 1983 (sotto il segno zodiacale del Toro), Alina Kabaeva è conosciuta come ex atleta di ginnastica ritmica e anche come politica. Durante la sua carriera di ginnasta ha vinto un oro olimpico e due volte il campionato mondiale (nel 2001 la sua vittoria al mondiale di Madrid fu annullata per doping).

Nel 2006 ha abbandonato la carriera agonistica per dedicarsi all’attività politica: nel 2007 è stata eletta nella Duma di Stato per il partito Russia Unita. Da sempre grande sostenitrice di Vladimir Putin, durante la sua carriera politica le è stata attribuita una relazione segreta proprio con il presidente. In Russia è conosciuta come modella e personaggio tv, e inoltre ha preso parte ad alcuni film e campagne pubblicitarie per il Giappone.

Alina Kabaeva: la vita privata

Ad Alina Kabaeva è stata attribuita una relazione segreta con il presidente russo Vladimir Putin, con cui avrebbe avuto quattro figli: Dimitry, nato nel 2009, una figlia (di cui non si conosce il nome) nata nel 2012, e due figlie gemelle nate nel 2015. Quando Putin ha dichiarato la guerra contro l’Ucraina si è sparsa la voce che Alina Kabaeva e i suoi figli si fossero nascosti in Svizzera (in una località rigorosamente tenuta segreta). Lei e Putin non hanno mai confermato le indiscrezioni riguardanti la loro presunta relazione.

Alina Kabaeva e Vladimir Putin: la presunta relazione

Vladimir Putin è il primo ministro della Federazione Russa ed è un ex funzionario del KGB. Nato a Leningrado il 7 ottobre 1952 (sotto il segno della Bilancia) è stato sposato dal 1983 al 2013 con Ljudmila Skrebneva, madre delle sue due figlie Marija Putina, nata nel 1985, e Ekaterina Putina, nata nel 1986. Dopo la fine del suo primo matrimonio, Putin ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata e non ha mai confermato le voci in merito alla sua presunta unione con Alina Kabaeva, né tantomeno la nascita dei figli che i due avrebbero avuto insieme.

Alina Kabaeva: le curiosità

– Avrebbe sofferto di problemi alimentari quando, ancora giovanissima, le sue insegnanti di ginnastica ritmica avrebbero affermato di ritenerla “grassa e poco dotata”.

– In Russia le è stata dedicata una canzone (il cui titolo porta il suo nome).

– Suo padre è il calciatore sovietico Marat Kabaev, mentre sua madre giocava a pallacanestro.

