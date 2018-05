Intraprendente e con un curriculum di tutto rispetto, la fashion blogger friulana Alessia Milanese ha conquistato un posto di rilievo nel settore. Scopriamo tutto ciò che la riguarda!

Alessia Milanese è una donna brillante e sognatrice, che ha trasformato in una realtà di successo la sua inclinazione per il mondo della moda. Il suo blog, TheChiliCool, è in continua crescita e costituisce quasi una naturale estensione delle sue passioni. Ci sono tante curiosità che la riguardano, prima fra tutte la sua grande esperienza nel burlesque…

Chi è Alessia Milanese?

Alessia Milanese è tra le fashion blogger più amate in Italia (insieme a Chiara Ferragni). Originaria del Friuli, caparbia e profondamente legata alla moda, ha deciso di fondare il suo blog nel 2010. Si definisce eclettica e versatile, e ha riversato queste sue caratteristiche nell’avventura personale sul web, riscuotendo un consenso dietro l’altro!

Il nome del suo spazio fashion in Rete è nato dalla fusione di chili (peperoncino) e cool, e questo basterebbe a delineare con precisione il tratto fondante del suo progetto di blogger: piccante. Alessia Milanese è una grande mente con i piedi saldamente per terra, e di questo è sempre andata fiera (come testimonia una sua intervista ai microfoni di VelvetStyle).

Alessia Milanese, dal burlesque alla moda

Nella vita di Alessia Milanese conta tantissimo il sapersi mettere in discussione. Una certa dose di umiltà e realismo l’ha sempre accompagnata in ogni nuovo progetto. Non tutti sanno che tra le sue grandissime passioni (in cui ha mostrato di avere particolare talento) c’è il burlesque.

Di questa arte è un’insegnante e ritiene che la questo tipo di spettacolo e la moda ci sia un unico leitmotiv: l’amore per il bello. La sua professione di fashion blogger non può prescindere da una cura particolare per l’attività sui social, in cui è molto presente. Sul suo profilo Instagram mostra outfit sempre nuovi e frizzanti, che rispecchiano pienamente la sua creatività.

