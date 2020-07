Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Alessandro Aiello, attore del duo comico I Badaboom insieme alla sua dolce (e divertentissima) metà…

Insieme all’attrice Giuliana Di Stefano, sua compagna di vita anche fuori dal set, è il protagonista del duo comico I Badaboom, nato per caso e diventato un vero e proprio fenomeno su YouTube. Ecco chi è Alessandro Aiello.

Chi è Alessandro Aiello e dove vive?

Alessandro Aiello è nato in Sicilia, originario di Palermo (non è chiaro se vive nella stessa città) ed è un attore comico trai più seguiti sul web. Insieme a Giuliana Di Stefano fa parte del duo I Badaboom, un successo che non conosce tramonto grazie a video divertenti che dipingono il ritratto della vita quotidiana della loro coppia.

Ha studiato all’Istituto Nazionale del Dramma antico, dove ha conosciuto la sua partner artistica che sarebbe poi diventata la sua fidanzata. Su Instagram tante foto divertenti a due, sintesi del loro equilibrio praticamente perfetto!

Fonte foto: https://www.instagram.com/alebadaboom/?hl=it

Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano

Alessandro Aiello e la bravissima collega Giuliana Di Stefano sono una coppia anche fuori dal set dei loro video divertenti. Come è nata la loro avventura sul set e la loro storia d’amore? Ne hanno parlato a 6insicilia.it, svelando i contorni della loro intesa durante una divertente intervista.

“Ci siamo conosciuti quando eravamo allievi dell’Accademia d’Arte del Dramma Antico e abbiamo sempre lavorato nell’ambito del teatro di prosa e del teatro musicale. Un giorno, esortati anche dagli amici Matranga e Minafò, abbiamo deciso di approcciarci al mondo del cabaret e da lì fu subito amore (…)“. Un sentimento sbocciato sul palcoscenico, dunque, che ha stregato migliaia di fan sul web…

Altre 3 cose da sapere su Alessandro Aiello

– Nei loro video, Alessandro Aiello e Giuliana Di Stefano raccontano le dinamiche di coppia secondo la formula della parodia.

– Su Facebook la sua citazione preferita: “Carpe diem, quam minimum credula postero“.

– Secondo le informazioni che ha dato di sé sui social, l’attore ha frequentato l’Università a Palermo, Facoltà di Lingue e Culture moderne.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.instagram.com/alebadaboom/?hl=it