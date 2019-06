Il nome di Adriano Panzironi è balzato agli onori della cronaca per un particolare approccio alimentare che sostiene allunghi la vita. Scopriamo chi è il suo promotore…

Secondo la sua teoria, un particolare stile di vita, che ha chiamato ‘Life 120’, sarebbe in grado di produrre e riprodurre la longevità. Ma le sue tesi sono state avversate dalla scienza e dalla medicina tradizionale, tanto da incassare persino una denuncia. Chi è davvero Adriano Panzironi? Vi sveliamo tutto sulla biografia e la vita privata.

Chi è Adriano Panzironi?

Adriano Panzironi è nato a Roma, nel 1972. Ha un fratello a cui è legatissimo, e con cui ha sempre collaborato a livello professionale, Roberto Panzironi. Giornalista pubblicista dall’età di 19 anni, Adriano ha scritto per quotidiani come Il Tempo.

Ha condotto un telegiornale locale, su un’emittente laziale, e fondato una casa editrice. Ha anche avviato un centro sportivo ad Anzio. Della sua professione e delle sue proposte alimentari si è occupata anche la trasmissione Le Iene, e su di lui si sono accesi i riflettori di scienza e medicina. Sostiene sia possibile vivere sino a 120 anni grazie ai suoi ‘prodotti’.

Adriano Panzironi: la dieta Life 120

Vivere 120 anni – Le verità che nessuno vuole raccontarti, pubblicato nel 2013, è un po’ un libro della ‘discordia’, che ha scatenato su di sé grande attenzione. Al suo interno, Panzironi propone la sua teoria ‘Life 120’, uno stile di vita basato su un regime alimentare che non è scritto da un medico e non ha basi scientifiche. Questo, ovviamente, ha attirato i sospetti di medici e biologi.

Secondo Panzironi (denunciato nel 2018 dall’Ordine dei Medici e contrastato da quello dei giornalisti, come riporta La Repubblica), si può vivere a lungo e guarire da patologie come l’Alzheimer e il diabete con semplici (e costosi) integratori da lui proposti. Panzironi ha definito il suo regime alimentare una “paleodieta”, che secondo il suo parere si fonderebbe sul regime alimentare “degli uomini delle caverne: la dieta Life 120 propone infatti di eliminare completamente i carboidrati.

Adriano Panzironi: ricette e prodotti in tv

Sul ‘metodo Panzironi’ c’è anche un’ampia querelle per quanto concerne la messa in onda di una trasmissione, sul Canale 61 del digitale terrestre, che lo vede protagonista. Il Cerca Salute, questo il nome del programma, ospita le sue ricette per ‘vivere sino a 120 anni’, con annesse testimonianze sulla presunta efficacia della sua dieta e dei suoi prodotti.

Panzironi sostiene che l’assunzione degli integratori di sua produzione migliori la qualità della vita e ne prolunghi la durata. Come riporta Il Tirreno, Agcom ha preso in carico le segnalazioni su questa trasmissione e ha sottoposto la questione a un’attenta analisi. Sotto la lente d’ingrandimento la programmazione del canale Life 120 Channel.

Dove abita Adriano Panzironi?

Sulla base delle informazioni fornite sul suo profilo Facebook, Adriano Panzironi vive a Roma, città in cui è nato, ma non si conoscono informazioni aggiunte circa la via o anche solo il quartiere.

3 curiosità sul guru del dimagrimento

• Adriano Panzironi è molto seguito anche sui social: sul suo profilo Instagram non compaiono ancora foto, mentre su Facebook riceve un notevole successo.

• Nonostante sia molto seguito e la sua dieta abbia scaldato gli animi di molte personalità mediche, sulla vita privata del guru delle diete non si conoscono molti dettagli: non è infatti conosciuta la sua data di nascita completa e se ha una moglie o una fidanzata.

• Più volte il programma di Panzironi è stato soggetto a multe da parte dell’antitrust: quella più salata è arrivata nel 2019 con un totale da pagare pari a 260 mila euro!

