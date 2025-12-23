Dopo anni di silenzio, Checco Zalone parla della sua vita privata e mette fine ai rumor: cosa ha detto sul presunto flirt con Virginia Raffaele e sul divorzio.

Tra l’uscita del suo nuovo film e vecchie voci tornate improvvisamente d’attualità, Checco Zalone si è ritrovato al centro di un racconto che intreccia carriera e vita privata. Accanto a lui, due nomi che hanno fatto discutere: Virginia Raffaele, tirata in ballo per un presunto flirt, e Mariangela Eboli, storica compagna e madre delle sue figlie. Fino a oggi, il comico pugliese aveva preferito non commentare. Ma qualcosa, questa volta, è cambiato.

Una vita privata sempre protetta dai riflettori

Chi conosce Checco Zalone sa quanto abbia sempre difeso la propria riservatezza. Anche nei momenti di massimo successo, l’attore ha tenuto lontani i riflettori dalla sfera familiare, evitando esposizioni e chiarimenti pubblici. Eppure, negli ultimi mesi, le voci su una presunta separazione e su nuovi legami sentimentali si sono fatte sempre più insistenti.

Durante la presentazione del film Buen Camino, in uscita il 25 dicembre, Zalone ha deciso di affrontare l’argomento senza drammi, fedele al suo stile. Con ironia e pacatezza, ha parlato del rapporto con le figlie, raccontando aneddoti familiari e lasciando emergere una quotidianità semplice, lontana dalle narrazioni sensazionalistiche. Un modo per riportare il discorso su binari più autentici, senza alimentare ulteriormente il gossip.

Checco Zalone: la verità sul divorzio e sul flirt

Checco Zalone ha poi chiarito definitivamente due dei temi più chiacchierati. Sulla separazione da Mariangela Eboli, l’attore conferma: “È vero, non stiamo più insieme. Ma in realtà non ci eravamo mai sposati. E siamo in ottimi rapporti”. Una frase semplice, che mette fine alle indiscrezioni su un presunto divorzio e restituisce l’immagine di una separazione serena, dopo 18 anni di vita condivisa.

Poi, con il sorriso, affronta anche il capitolo Virginia Raffaele. Dopo i rumor nati da segnalazioni e avvistamenti, Zalone smonta tutto con la sua consueta ironia: “Ne hanno dette di tutti i colori. Anche che mi sono messo con Virginia. L’ho rivista l’altro giorno, per la prima volta dai tempi del video sul Covid e l’immunità di gregge, e ci abbiamo riso su”. E la battuta finale, che chiude definitivamente il caso: “In realtà, Virginia sa che non glielo darò mai”.

Parole che mettono un punto netto alle voci e restituiscono un ritratto sincero: quello di un artista che guarda avanti, concentrato sul lavoro e sulla famiglia, capace di sorridere anche quando il gossip prova a prendere il sopravvento.